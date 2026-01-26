Slušaj vest

Više od 4.300 penzionera koji žive u opštini Raška ubuduće neće plaćati autobuske karte za gradske i prigradske linije.

Opštinsko veće usvojilo je predlog posle dogovora predstavnika lokalne samouprave i Udruženja penzionera.

Predsednik opštine Raška Darko Milićević rekao je da je odluka rezultat višemesečnih razgovora sa lokalnim prevoznikom i da je cilj da se najstarijim sugrađanima konkretno pomogne u svakodnevnom životu.

- Naš zadatak je da u svakom trenutku vodimo računa o penzionerima i da im, kao lokalna samouprava, pomognemo koliko god možemo. Doneli smo odluku da penzioneri sa prebivalištem u opštini Raška ne plaćaju gradski i prigradski prevoz, što je za njih velika i važna vest - istakao je Milićević.

On je pojasnio da će najveći deo troškova snositi opština.