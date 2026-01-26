Sjajna vest za penzionere u Raški: Besplatna vožnja na gradskim i prigradskim linijama
Više od 4.300 penzionera koji žive u opštini Raška ubuduće neće plaćati autobuske karte za gradske i prigradske linije.
Opštinsko veće usvojilo je predlog posle dogovora predstavnika lokalne samouprave i Udruženja penzionera.
Predsednik opštine Raška Darko Milićević rekao je da je odluka rezultat višemesečnih razgovora sa lokalnim prevoznikom i da je cilj da se najstarijim sugrađanima konkretno pomogne u svakodnevnom životu.
- Naš zadatak je da u svakom trenutku vodimo računa o penzionerima i da im, kao lokalna samouprava, pomognemo koliko god možemo. Doneli smo odluku da penzioneri sa prebivalištem u opštini Raška ne plaćaju gradski i prigradski prevoz, što je za njih velika i važna vest - istakao je Milićević.
On je pojasnio da će najveći deo troškova snositi opština.
- Postigli smo dogovor sa lokalnim prevoznikom da 85 odsto troškova prevoza penzionera finansira lokalna samouprava, dok će preostalih 15 odsto pokriti prevoznik. Smatrali smo da je to fer i održivo rešenje - dodao je predsednik opštine.