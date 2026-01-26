Slušaj vest

Postoji samo jedno mesto u Srbiji koje može da se pohvali time da u istom danu nudi šetnju pod krošnjama stoletnih stabala lipe, uživanje u Amfiteatru i kupanje u blagotvornoj mineralnoj vodi. To mesto je Vrnjačka Banja. Iako je danas prepoznajemo kao vodeći centar zdravstvenog turizma, istorija lekovitih izvora Vrnjačke Banje počinje mnogo ranije: arheolozi su u izvoru Fons Romanus otkrili ostatke rimskog kupatila i novčiće, što potvrđuje da su još stari Rimljani uživali u lekovitosti ovdašnje termalne vode.

Lekovitost izvora postala je sistematizovana tek u 19. veku. Josif Pančić je 1860. godine zvanično preporučio lečenje u Banji, a prvi pacijent bio je Pavle Mutavdžić, tadašnji načelnik okruga Kruševac. Od tog trenutka istorija lečenja u Banji dpostaje institucijalizovana, što kasnije dovodi do osnivanja Specijalne bolnice Merkur.

Danas gosti u Banju dolaze ne samo zbog rehabilitacije, već i zbog preventive, brze dijagnostike i personalizovanih medicinskih programa. U tom spoju prirodnih resursa i savremene medicine ključnu ulogu ima Merkur, ustanova koja već gotovo osam decenija raste zajedno sa Banjom. Ono što je čini posebnom u odnosu na druge evropske banjske centre jeste činjenica da u njoj pacijenti u svega nekoliko dana mogu završiti ultrazvučne preglede, gastroskopiju, kolonoskopiju, laboratoriju i konsultacije kod endokrinologa, gastroenterologa, kardiologa ili ginekologa — bez lutanja od jedne zdravstvene ustanove do druge.

Mineralne vode i dalje predstavljaju ključni terapeutski faktor. Primena je raznovrsna: ona se pije, u njoj se kupa, primenjuju se podvodne masaže, inhalacije i fizikalne procedure uz lekovito blato. Posebno je zanimljivo da voda iz izvora “Topla voda” ima tačno 37,5°C —temperaturu ljudskog tela — što joj daje izuzetnu terapijsku stabilnost i mogućnost primene bez dodatnog zagrevanja.

Foto: Kurir Televizija

Vrnjačka Banja poseduje sedam mineralnih izvora, od kojih se četiri koriste u terapeutske svrhe, dok se Topla voda koristi i za kupanje. Upravo ova kombinacija prirodnog resursa i medicinskog programa učinila je da se Vrnjačka Banja pozicionira kao model zdravstvenog turizma kakav se retko viđa u svetu. Dok su neke evropske banje privatizovane i orijentisane samo na wellness i spa, Vrnjačka Banja je uspela da zadrži medicinski faktor i da ga poveže sa savremenim načinom življenja.

Ali Banja nikada nije bila samo bolničko odredište. U centru grada nalazi se i Most ljubavi, jedan od najpoznatijih mostova sa katančićima u ovom delu Evrope, koji je po legendi nastao u vreme Prvog svetskog rata i koji je danas nezaobilazno mesto svakog posetioca. Tek kada se spoje medicina, priroda, istorija i simbolika, postaje jasno zašto je ovo mesto privlačno za sve: mlađi dolaze zbog sporta, gastronomije i akvaparkova, porodice zbog odmora, a stariji zbog mira i zdravstvene nege.

Zato Vrnjačka Banja odavno više nije klasično „banjsko mesto“, već destinacija koja je postavila drugačiji model: odmor kao ulaganje u zdravlje. I to je verovatno razlog zašto, i posle više od 150 godina od osnivanja, i dalje prednjači u oblasti zdravstvenog turizma, dok drugi tek pokušavaju da sustignu trend koji ovde odavno uspešno funkcioniše.

„MESTO GDE SE SPAJAJU ISTORIJA, LJUBAV I ZDRAVLJE“ Izvor: Kurir