Postoji mesto u Srbiji gde vreme usporava ritam, a zdravlje dobija glavnu ulogu. Mesto gde šetnja parkom ima ritam terapije, a mineralna voda već vekovima inspiriše i leči. To mesto je Vrnjačka Banja – nekada klasična banjska destinacija, a danas kraljica kontinentalnog turizma, wellness-a i brige o sebi.

U proteklih nekoliko decenija Vrnjačka Banja je menjala svoj identitet. Nekada sinonim za lečenje i duge boravke pacijenata, Vrnjačka Banja je postala destinacija u koju dolaze sve generacije: mladi zbog zabave, sporta i bazena, porodice zbog odmora i rekreacije, stariji zbog laganog načina života, a poslovni ljudi zbog jedne sasvim nove kategorije – vikend provere zdravlja. Jer ako nas je 21. vek ičemu naučio, to je da je zdravlje najveći luksuz.

U tom novom identitetu, jedna institucija zadržala je staru misiju, ali je dopunila modernim sadržajem – Specijalna bolnica Merkur. Kao nacionalni centar za dijabetes i mesto na kojem se već više od osam decenija spajaju tradicija i savremena medicina, Merkur je postao ključni stub zdravstvenog turizma Srbije.

U vreme kada hotelski brendovi regiona investiraju u velike spa centre, bazene i raznovrsne švedske stolove, Merkur nudi nešto čemu retko koji hotel može da parira: medicinsku stručnost. U njegovim odeljenjima radi više od 200 zdravstvenih radnika – među njima 40 lekara, 80 terapeuta i preko 70 medicinskih sestara. Iza toga stoji sistem, iskustvo i kontinuitet koji su sačuvali banjsku medicinsku tradiciju i onda kada je delovalo da će je tržište preoblikovati isključivo u pravcu zabave i wellness-a.

Vrnjačka Banja je, zvanično, bila prvo banjsko i turističko mesto na Balkanu još 1869. godine. Prirodni faktori – pre svega mineralna voda – bili su razlog zbog kojeg su ovde razvijane prve medicinske metode lečenja i prevencije još pre moderne dijagnostike. Danas se ta priča nastavlja kroz programe fizikalne rehabilitacije, korišćenje lekovitog blata, terapijske procedure i endokrinološke programe koji legat stare banje transformišu u savremeni zdravstveni servis.

Najzanimljiviji deo te transformacije je možda činjenica da u Vrnjačku Banju danas dolaze zdravi. Ne zbog problema, već zbog prevencije. Ljudi koji žive brzo, rastrzani između posla i odgovornosti, dolaze na preglede, provere i analize – bez gubljenja vremena između različitih specijalističkih ordinacija u velikim gradovima. U Merkuru se sve završava pod jednim krovom, često u roku od nekoliko dana, kroz precizno organizovane pakete dijagnostike.

Endokrinolozi, gastroenterolozi, kardiolozi, ginekolozi, urolozi, neurolozi i fizijatri čine sistem kroz koji gost dobija kompletan uvid u svoje zdravstveno stanje i jasne preporuke – zajedno sa završnim medicinskim izveštajem. I tu se Vrnjačka Banja razlikuje od regiona. Dok su u Hrvatskoj i Sloveniji mnoge banje privatizovane i razdvojene od medicinskog segmenta, dok u Bosni i Hercegovini polako pokušavaju da vrate medicinu u banjsku turističku ponudu, u Vrnjačkoj Banji su wellness, spa i medicina ostali zajedno – i to je ono što je čini jedinstvenom.

Zbog toga su hoteli u Vrnjačkoj Banji mnogo češće partneri nego konkurenti. Oni gostima nude odmor, dok Merkur nudi medicinu. I upravo ta simbioza objašnjava zašto Vrnjačka Banja danas ima više od 20 bazena, akvaparkove, moderne spa centre, ali i ustanovu koja je se bavi dijabetesom, uz to sprovodi rehabilitaciju i obavlja kompletnu dijagnostiku bez lutanja po zdravstvenom sistemu.

Rezultat svega je destinacija koja je istovremeno i odmor i briga o sebi. Destinacija gde stariji u parkovima pronalaze spokoj, gde porodice vole da se vraćaju, a gde mladi uživaju u gastronomiji, zabavnim sadržajima i atrakcijama. Vrnjačka Banja je prestala da bude samo banjsko mesto, sada je sinonim za kulturu življenja.