U Španiji kazne do 200 evra zbog vožnje u zimskim jaknama

Slušaj vest

Klasična ručna kočnica polako odlazi u prošlost, a njeno mesto u savremenim automobilima zauzima električna parkirna kočnica, koja je danas standard u većini novijih modela. Ovaj sistem posebno olakšava kretanje na uzbrdicama i nizbrdicama jer automatski zadržava vozilo na mestu dok motor ne razvije dovoljno snage za polazak.

Ipak, mnoge vozače zanima šta bi se dogodilo ukoliko bi električnu parkirnu kočnicu aktivirali tokom vožnje i da li bi efekat bio isti kao kod stare ručne kočnice.

Odgovor je jasan — nije isto.

Elektronika automobila takvu situaciju prepoznaje kao pokušaj kočenja, pa sprečava naglu blokadu točkova. Umesto toga, kočioni sistem reaguje postepeno, uz pomoć ABS-a, kako bi se sačuvala stabilnost vozila.

Stručnjaci ipak savetuju da se ovaj taster nikada ne koristi dok je automobil u pokretu. Kako navodi HAK Revija, iako je reč o električnoj kočnici, njen mehanizam je zapravo hidraulički ili mehanički, što znači da može zadržati točkove zaključanim čak i ako se isprazni akumulator, za samo kočenje nije potrebna struja.

elektronska kočnica Foto: Shutterstock

Za razliku od klasične ručne kočnice, električna zahteva strogo poštovanje uputstava proizvođača.

Saobraćajni stručnjak Željko Marušić objašnjava za Nacional da je ovo oblik statičkog kočenja, zbog čega vozilo mora biti potpuno zaustavljeno pre nego što se kočnica aktivira. Uključivanje dok se automobil kreće stvara dodatno opterećenje u sistemu, što dugoročno može uticati na njegovu pouzdanost i skratiti vek trajanja, naročito pri većim brzinama.

Kod vozila sa manuelnim menjačem preporučuje se da se automobil prvo ubaci u prvu brzinu, dok kod automatskog menjača ručica mora biti u položaju "P" pre aktiviranja parkirne kočnice.