(MAPA) Vremenska prognoza za februar! Olujni fenomen može uvesti Srbiju u snežnu havariju: Zima ipak ne prestaje da grize, svakodnevnica će sve više biti ledena
Srbija se nalazi na meteorološkoj “klackalici” između vetrovitog sivog, ali neuobičajeno toplog vremena sa temperaturama do čak 15 stepeni, čestom kišom, jakom košavom, i niskog starta prodora hladnog vazduha sa severa Evrope, što prema najavama meteorologa donesi novi talas zahlađenja i snežne padavine. Meteorolog Ivan Ristić kaže da je zimska oprema i dalje neophodna jer se u stratosferi već “kuva” scenario koji bi sredinom februara mogao da parališe region.
Ristić potvrđuje da je trenutni “zimski san” samo privremen i da se situacija menja u korist toplijeg vazduha, ali sa rokom trajanja. Na pitanje kada se očekuju ledeni dani kaže da još nisu svi modeli usaglašeni, ali je izvesno da će ih biti u drugoj dekadi februara.
- Mesto sibirskog anticiklona ili “zveri sa istoka” zauzima “lepotica sa zapada” i to nam ove nedelje donosi porast temperatura, ali za vikend, početkom februara ide zahlađenje, u planinama se očekuje sneg. Biće hladnije sa maksimalnim temperaturama od 0 do 5 stepeni, dok se ujutru očekuje slab mraz. Trenutno deluje da će u drugoj dekadi do nas stići jače zahlađenje i za sretenjski raspust su mogući ledeni dan i snežne padavine – kaže Ristić.
Ristić je još ranije upozorio da se u stratosferi od 25. januara dešavaju ključne promene:
- stratosfersko zagrevanje: dolazi do naglog skoka temperature visoko u atmosferi
- antivrtlog na Antlantiku: stvara se “blok” sistem koji će u drugoj dekadi februara otvoriti put hladnom vazduhu
- sneg u Beogradu: u februaru, naročito oko sretenjskog raspusta ponovo će gradovi dobiti snežni pokrivač
Potpuni kolaps polarnog vrtloga - puno snega
Najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, nakon događaja stratosferskog zagrevanja početkom februara.
- Podaci modela visoke rezolucije pokazuju slom polarne cirkulacije, što će, prema prognozama, stvoriti produženo oslobađanje hladnog vazduha širom Severne Amerike, a takođe i Evrope u februaru. Cepanje polarnog vrtloga, stratosfersko zagrevanje i uspostavljanje snažnog severnog strujanja prema nama može da donese puno snega i baš hladno vreme – objavio je Ristić.
RHMZ: Vreme narednih dana i kada stiže zahlađenje
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje nas dinamičan kraj januara uz česte padavine i pojačan vetar.
Utorak: Smanjena vidljivost i formiranje snežnog pokrivača
Pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima. Na severozapadu Vojvodine jutarnja magla. U toku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od 0 do 4 stepeni, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 13 stepeni na zapadu Srbije.
Na snazi je “žuti” meteoalarm zbog smanjene horizontalne vidljivosti na manje od 200 metara i formiranja manjeg snežnog porkivača.
Sreda: Vetar olujne jačine i temperatura do +15
U Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zemlje duže zadržavanje jutarnje magle i niske oblačnosti. Tokom dana postepeno naoblačenje sa zapada i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, pa se uveče i tokom noći u košavskom području i na planinama očekuju udari olujne jačine uz prolaznu kišu.
Najniža temperatura od -4 do 4 stepeni, a najviša od 5 do 15 stepeni.
Na snazi su prvi i drugi stepen upozorenja na jaku košavu u košavskom području i meteorolozi upozoravaju na maglu koja smanjuje vidljivost na manje od 200 metara.
Četvrtak: Kiša, sneg i jak vetar
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak, u košavskom području i na planinama povremeno olujni južni i jugoistočni vetar, koji će od posle podne oslabiti uz skretanje na zapadni i severozapadni pravac.
Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a najviša od 7 do 14 stepeni. Udari vetra biće jači od 60 km/h.
Petak: Relativno toplo i padavine
Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 5 do 12 stepeni.
Vikend i početak sledeće nedelje: Stiže zahlađenje
Iz RHMZ poručuju da će u subotu biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na planinama i sa snegom.
- Od nedelje prestanak padavina i razvedravanje, ali uz zahlađenje – najavili su meteorolozi.
