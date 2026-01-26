Slušaj vest

​​Srbija se nalazi na meteorološkoj “klackalici” između vetrovitog sivog, ali neuobičajeno toplog vremena sa temperaturama do čak 15 stepeni, čestom kišom, jakom košavom, i niskog starta prodora hladnog vazduha sa severa Evrope, što prema najavama meteorologa donesi novi talas zahlađenja i snežne padavine. Meteorolog Ivan Ristić kaže da je zimska oprema i dalje neophodna jer se u stratosferi već “kuva” scenario koji bi sredinom februara mogao da parališe region.

Ristić potvrđuje da je trenutni “zimski san” samo privremen i da se situacija menja u korist toplijeg vazduha, ali sa rokom trajanja. Na pitanje kada se očekuju ledeni dani kaže da još nisu svi modeli usaglašeni, ali je izvesno da će ih biti u drugoj dekadi februara.

- Mesto sibirskog anticiklona ili “zveri sa istoka” zauzima “lepotica sa zapada” i to nam ove nedelje donosi porast temperatura, ali za vikend, početkom februara ide zahlađenje, u planinama se očekuje sneg. Biće hladnije sa maksimalnim temperaturama od 0 do 5 stepeni, dok se ujutru očekuje slab mraz. Trenutno deluje da će u drugoj dekadi do nas stići jače zahlađenje i za sretenjski raspust su mogući ledeni dan i snežne padavine – kaže Ristić.

Foto: Printscreen/RHMZ

Ristić je još ranije upozorio da se u stratosferi od 25. januara dešavaju ključne promene:

stratosfersko zagrevanje: dolazi do naglog skoka temperature visoko u atmosferi

antivrtlog na Antlantiku: stvara se “blok” sistem koji će u drugoj dekadi februara otvoriti put hladnom vazduhu

sneg u Beogradu: u februaru, naročito oko sretenjskog raspusta ponovo će gradovi dobiti snežni pokrivač

Potpuni kolaps polarnog vrtloga - puno snega

Najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, nakon događaja stratosferskog zagrevanja početkom februara.

Foto: Printscreen/RHMZ

- Podaci modela visoke rezolucije pokazuju slom polarne cirkulacije, što će, prema prognozama, stvoriti produženo oslobađanje hladnog vazduha širom Severne Amerike, a takođe i Evrope u februaru. Cepanje polarnog vrtloga, stratosfersko zagrevanje i uspostavljanje snažnog severnog strujanja prema nama može da donese puno snega i baš hladno vreme – objavio je Ristić.

Foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ: Vreme narednih dana i kada stiže zahlađenje

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje nas dinamičan kraj januara uz česte padavine i pojačan vetar.

Utorak: Smanjena vidljivost i formiranje snežnog pokrivača

Pretežno oblačno, u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji u prvom delu dana s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde i u nižim predelima. Na severozapadu Vojvodine jutarnja magla. U toku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 0 do 4 stepeni, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 13 stepeni na zapadu Srbije.

Foto: Printscreen/RHMZ

Na snazi je “žuti” meteoalarm zbog smanjene horizontalne vidljivosti na manje od 200 metara i formiranja manjeg snežnog porkivača.

Sreda: Vetar olujne jačine i temperatura do +15

U Timočkoj Krajini, kao i po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zemlje duže zadržavanje jutarnje magle i niske oblačnosti. Tokom dana postepeno naoblačenje sa zapada i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, pa se uveče i tokom noći u košavskom području i na planinama očekuju udari olujne jačine uz prolaznu kišu.

Najniža temperatura od -4 do 4 stepeni, a najviša od 5 do 15 stepeni.

Foto: Printscreen/RHMZ

Na snazi su prvi i drugi stepen upozorenja na jaku košavu u košavskom području i meteorolozi upozoravaju na maglu koja smanjuje vidljivost na manje od 200 metara.

Četvrtak: Kiša, sneg i jak vetar

Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa snegom. Ujutro i pre podne će duvati umeren i jak, u košavskom području i na planinama povremeno olujni južni i jugoistočni vetar, koji će od posle podne oslabiti uz skretanje na zapadni i severozapadni pravac.

Foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od 0 do 8 stepeni, a najviša od 7 do 14 stepeni. Udari vetra biće jači od 60 km/h.

Petak: Relativno toplo i padavine

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 5 do 12 stepeni.

Vikend i početak sledeće nedelje: Stiže zahlađenje

Iz RHMZ poručuju da će u subotu biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na planinama i sa snegom.

- Od nedelje prestanak padavina i razvedravanje, ali uz zahlađenje – najavili su meteorolozi.