Slušaj vest

LOZNICA - Veče uoči Savindana svečana Svetosavska akademija održana je u organizaciji Crkvene opštine Loznica, u Vukovom domu kulture, u prisustvu brojnih zvanica. Pozdravnu reč uputio je episkop šabački Jerotej, a svečanu besedu održao je protojerej-stavrofor Jovan Milanović, rektor Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima.

Neka ovo pretpraznično veče i duhovno sabranje ne bude sve što hoćemo i možemo uzvratiti Svetitelju Savi, kazao je episkop Jerotej, pored ostalog, u svom obraćanju.

- Neka ono samo bude presek i procena svega onoga što smo od prošloga Savindana pa do danas, kao pojedinci i kao narod, upleli u venac Svetosavski. Uvidilimo da se našom krivicom, ili nemarom tu našlo ono što mu ne pripada i što nije dostojno bogu i njegovog ugodnika Save postarajmo se da to što pre ispravimo. Da umesto gordosti, zavisti, mržnje i svakog drugog greha, kroz iskreno pokajanje i preobražaj prinesemo dela smirenja, ljubavi, milosrđa i svake druge vrline – rekao je on.

Protojerej-stavrofor Milanović kazao je, pored ostalog, govoreći o Svetom Savi da je to ''najčudniji čovek na svetu, a njegova čudnost, čini se, nije nikada bila čudnija nego danas, a čini se kako vreme odmiče biće on sve čudniji, a po svoj prilici i mi zajedno sa njim''. Priča o njemu, rekao je, ne bi bila čudna da ovaj svet nije krenuo u suprotnom smeru od izbora duše tog čoveka, a on nas je sve učinio srodnicima, ne zemaljskim nego nebeskim''.

1/7 Vidi galeriju Svetosavska akademija u Vukovom domu kulture Foto: T. Ilić

- Taj čovek je jednom za svagda naučio ovaj narod da, ukoliko voli Boga, nema nijednog događaja koji bi mogao biti smatran porazom, makar bio više nego očigledno poražavajući, jer nas je naučio da u ljubavi i žrtvi nema poraza. Sveti Sava je istiniti svedok ljubavi ovde na zemlji, njegova čudesnost je postala izvor razumevanja naših ciljeva i pojednačnih i zajedničkih. Da li smo spremni da danas u 21. veku budemo čudni, zajedno sa Svetim Savom. Čini se na momenat da nismo. Možda mi biramo momenat. Sa svetiteljima nema kalkulacija, ili ćemo razumeti Savin poziv i poći njime, ili ostati uspavani, bezdomni ljudi, klošari koji preživljavaju iz sata u sat u uslovima imaštine i komfora koji isisava životnu snagu i čini nas poluljudima. Mi kao narod drugog puta nemamo. Nije pitanje da li ćemo se svrstati na istok, ili na zapad, pitanje je da li ćemo ići Savinim putem i truditi se da njegovom merom, žrtvenom ljubavlju merimo odnose jednih sa drugima. Ili ćemo biti i ostati zatvoreni u svoje svetove pa makar oni bili i najlepši na svetu – kazao je besednik.

On je zapitao u čemu treba da budemo čudni, i kazao najpre i najviše u ljubavi.

- Logika ovoga sveta glasi - volite one koji vas vole i mrzite neprijatelje svoje. Hristos, koji je bio najveća ljubav Svetoga Save, tu je granicu pomerio i promenio. Ljubite neprijatelje svoje, rekao je on, a nas ostavio i rekao nama da smo svi mi njegovi prijatelji. Od nas Sveti Sava traži da budemo čudni tako što ćemo ići putem Hristovim, i to ne bilo gde i bilo kad nego sada i ovde. Samo ljubav može promeniti svet i logiku ovoga sveta. Sveti Sava je zbog nje bio i ostao čudan jer je njome zagrlio tu nebesku tajnu i njome želi i sve nas večeras da obuhvati – kazao je protojerej-stavrofor Milanović.