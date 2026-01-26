Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom,Đorđe Milićević, otvorio je Svečanu Svetosavsku akademiju u Kumanovu, u Republici Severnoj Makedoniji.

Svečanosti je prisustvovao potpredsednik Vlade Republike Severne Makedonije, ministar zadužen za odnose između zajednica, predstavnici grada Kumanova, predstavnici ambasade Republike Srbije, kao i predstavnici srpske zajednice i srpskih organizacija.

- Sveti Sava nas je učio da se narod ne gradi podelama, već zajedništvom, strpljenjem, obrazovanjem i međusobnim poštovanjem - rekao je ministar Milićević i dodao da Srbi koji žive izvan matice nisu periferija, već sastavni deo našeg naroda – deo istog kulturnog, duhovnog i vrednosnog prostora koji nas povezuje, bez obzira na granice.

- Veza sa Srbima koji žive izvan matice nije jednosmerna, naglasio je ministar Milićević i dodao da je ona živa i uzajamna. Naš narod čuva svoj identitet, gde god da živi, ali ga i obogaćuje iskustvom zajedničkog života sa drugima - istakao je ministar Đorđe Milićević.

Đorđe Milićević otvorio je Svečanu Svetosavsku akademiju u Kumanovu

- Svetosavlje kako ga mi razumemo nije zatvaranje u sebe, već podrazumeva otvorenost, dijalog i spremnost na miran zajednički život, rekao je ministar Milićević i dodao da su ovakvi susreti važni jer nas podsećaju da se identitet ne čuva sukobima, već kulturom, obrazovanjem i duhovnošću: podrazumeva se mir, stabilnost i poštovanje. Ovakvim manifestacijama se ne čuva samo tradicija - rekao je ministar Milićević i dodao da se tako grade mostovi između ljudi, između generacija i između zajednica.

- Neka nam Sveti Sava i dalje bude podsetnik da se narod vodi sabornošću, razumom i odgovornošću i da mir i stabilnost nisu apstraktne reči, već način na koji se odnosimo jedni prema drugima, prema zakonima, prema državi i prema ljudima: to su vrednosti koje nas povezuju - zaključio je ministar Đorđe Milićević.