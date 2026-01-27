Slušaj vest

Za kamione i šlepere u blokadi su granični prelazi u Srbiji: Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap i Preševo.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila.

Vozačima na putevima u Srbiji se savetuje oprezna vožnja zbog najavljene kiše i snega na planinama, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteInfoBizHitni apel PKS ka institucijama EU: Štrajk kamiondžija u toku, Čadež uputio pismo Evrokomori gde poziva na brzo razmatranje mera ograničenja boravka u Šengenu
Štrajk kamiondžija Makedonija Delčevo
InfoBizBLOKADA NA BATROVCIMA: Kamioni napravili kolonu od 500 metara, iz minuta u minut sve duža (FOTO)
Batrovci štrajk kamiondžija
InfoBizSutra blokada svih graničnih prelaza: Protest kamiondžija, PKS uputila pismo Briselu
2.jpg
InfoBizUjedinili se vozači iz regiona i poručili: Ako im se ovaj problem ne reši sve granice će biti blokirane 26. januara
kamioni granica gužva