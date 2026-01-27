Slušaj vest

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu najavio je da će tokom vikenda organizovati manifestaciju "Otvoreni dan", koja je namenjena učenicima srednjih škola koji žele da se informišu o studijskim programima i prijemnom ispitu.

Zainteresovani maturanti će u subotu i nedelju od 11 do 15 časova moći da razgovaraju sa studentima, asistentima i profesorima o uslovima upisa, nastavi, projektima i mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija na programima Građevinarstvo, Geodezija i Geoinformatika.

"Učenici će imati priliku da obiđu laboratorije i učionice, upoznaju se sa savremenom opremom i osete atmosferu studiranja na Građevinskom fakultetu", saopštila je ta obrazovna ustanova.