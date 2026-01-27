Slušaj vest

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu najavio je da će tokom vikenda organizovati manifestaciju "Otvoreni dan", koja je namenjena učenicima srednjih škola koji žele da se informišu o studijskim programima i prijemnom ispitu.

Zainteresovani maturanti će u subotu i nedelju od 11 do 15 časova moći da razgovaraju sa studentima, asistentima i profesorima o uslovima upisa, nastavi, projektima i mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija na programima Građevinarstvo, Geodezija i Geoinformatika.

"Učenici će imati priliku da obiđu laboratorije i učionice, upoznaju se sa savremenom opremom i osete atmosferu studiranja na Građevinskom fakultetu", saopštila je ta obrazovna ustanova.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoGde radar najčešće "hvata"? Vozačima zbog ove lokacije masovno stižu kazne, jedno pravilo ih skupo košta
Automobil na putu saobraćajni policajac radar
DruštvoOVO JE SPISAK BLOKIRANIH GRANIČNIH PRELAZA! AMSS: Blokade za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje
kamioni01 AP Edvard Molnar.jpg
Društvo"Tren-dva moja ruka povlači obarač" Prvi avion u istoriji oborio je Srbin: Raka sa šajkačom u centru Kragujevca salutirao poginulim nemačkim pilotima
ljutovac-privatna-arhiva.jpg
DruštvoDanas će vejati sneg u ovim mestima: RHMZ objavio i detaljnu prognozu do jula, proleće će nas iznenaditi
Sneg termometar srpska zastava
DruštvoDanas je Sveti Sava! Ove običaje obavezno treba da ispoštujete, jednu stvar nikako ne uzimajte u ruke, a ovo važi za žene
Hram Svetog Save posvećen je Rastku Nemanjiću
DruštvoIntenzivna obuka vojnika na savremenim borbenim vozilima: Priprema Vojske Srbije za mirovne operacije u međunarodnom okruženju
obuka_na_savremenim_borbenim_oklopnim_vozilima_mil_1769441408.jpg