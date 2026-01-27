Slušaj vest

Na dan Svetog Save, mnogi se podsete njegove mudrosti, ali malo ko se zaista zadrži na jednoj poruci koja i danas ima snagu da promeni način na koji vaspitavamo decu. Njegove reči nisu bile ni stroge ni grube – bile su jasne, životne i duboko ljudske. Savet koji je ostavio roditeljima važi i danas, možda više nego ikad.

Sveti Sava nije govorio o savršenoj deci, niti o lakom roditeljstvu. Govorio je o odgovornosti roditelja i vrednostima koje se uče od najranijeg detinjstva. Njegov savet zapisan je u predanju kao jednostavna, ali snažna poruka:

- Ja ću ga blagosloviti, ali mu sreću možete dati samo vi, njegovi roditelji, ako zarano naučite: da radi, da štedi, da ne laže, da ne krade, da sluša, da je pobožan, da poštuje starije, da je u svačemu umeren; a naročito ako ga budete uputili da dobro čuva svoje zdravlje.

U ovim rečima nema velikih obećanja, ali ima svega što je čoveku potrebno da izraste u stabilnu, poštenu i odgovornu ličnost.

Roditelji kao temelj sreće deteta

Sveti Sava je govorio o vaspitavanju dece Foto: Kurir Televizija

Sveti Sava jasno pravi razliku između blagoslova i sreće. Blagoslov je dar, ali sreća se gradi. I to ne spolja, već iznutra - kroz navike, karakter i vrednosti koje dete usvaja gledajući svoje roditelje.

Rad, štednja, istina, poštenje, poslušnost, vera, poštovanje starijih i umerenost nisu samo moralne pouke, već temelji jednog zdravog života. Posebno je značajno što Sveti Sava izdvaja i brigu o zdravlju, što pokazuje koliko je celovit bio njegov pogled na čoveka – kao biće tela, duha i razuma.

Kako je savet promenio sudbinu jednog deteta

Predanje dalje kaže da su roditelji poslušali savet svetitelja. Dete koje su vaspitavali po tim načelima izraslo je u dobrog, radnog, poštenog i pobožnog čoveka. Vest o tom blagoslovu proširila se, pa je narod počeo da dolazi sa svih strana, dovodeći svoju decu na blagoslov Svetog Save.

Sveti Sava je na[ prvi arhiepiskop Foto: Hervé Champollion / akg-images / Profimedia, Lunja / Alamy / Alamy / Profimedia

Ne zato što su očekivali čudo, već zato što su razumeli poruku: bez roditeljskog truda nema trajne sreće.

Poruka koja i danas ima snagu

U vremenu brzih rešenja i površnih saveta, reči Svetog Save podsećaju na ono što se često zaboravlja – da se karakter gradi polako, svakodnevno i primerom. Ne vikom, ne pritiskom, već doslednošću i ljubavlju.