Slušaj vest

Korišćenje staklenih slamčica, iako se često smatra ekološki prihvatljivom i bezbednom alternativom, može nositi ozbiljne zdravstvene rizike.

U određenim situacijama može doći do oštećenja slamčice, gutanja sitnih delova stakla i povreda digestivnog sistema, što potencijalno može dovesti do teških komplikacija. Zbog toga je važno biti svestan mogućih opasnosti i razmotriti bezbednije alternative.

Breanne O’Brien iz Kalifornije je krajem novembra 2025. godine pila vodu i osetila nešto neobično. Za Newsweek je ispričala da je primetila "komad nečega" u grlu, ali nije mogla da objasni šta je to, jer u piću nije bilo ničega vidljivog.

Izvukla je slamčicu i uvidela da nedostaje deo koji pre upotrebe nije bio oštećen. Dva sata kasnije primetila je krv u ustima, što ju je ozbiljno uznemirilo. Morala je da uradi rendgenski snimak i CT, koji su pokazali komadić stakla dužine oko dva centimetra u njenom želucu.

Na ovaj slučaj je upozorio Andreja Andrejić, srpski influenser i specijalizant dečje i adolescentne psihijatrije.

- Devojka je umalo izgubila svoj život zato što je koristila staklenu slamčicu. Šta se desilo dok je ona pila svoje piće, dok ga je mešala u čaši, mali deo stakla se odlomio sa te donje strane slamčice koja je bila zaronjena u piće i ona ga je slučajno progutala. Mislila je da se ništa neće desiti, ali u roku od dva sata počela je da podriguje i u ustima se pojavila krv, zbog čega je odmah otišla u hitnu - ispričao je on na svom Tiktoku.

Uradili su CT i videli su da je komad stakla prošao kroz njen jednjak i da se sada nalazi u želucu, tako da su je odmah pripremili za gastroskopiju.

- Međutim, dok su stigli do želuca, komad stakla je već prešao dalje u creva. Na svu sreću nije bilo nikakvih posledica i taj delić stakla je izašao na drugi otvor, Kada progutate tako mali a oštar komad stakla on može da ošteti bilo koji deo vaše gastrointestinalne cevi i da izazove perforaciju i jednjaka i creva što sve nosi brojne druge komplikacije, Topli savet, umesto staklenih slamčica pređite na metalne jer nikad ne znate kada neki deo stakla može da se okrene - naglasio je on.