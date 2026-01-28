Slušaj vest



Dva teška slučaja iz Zagreba digla su alarm u regionu: u razmaku od svega pet dana, dvoje dece od 12 i 13 godina pretrpelo je nepovratno oštećenje vida posle opasne igre ručnim laserima koje su dobili na poklon.

Nakon incidenta, roditelji su lekarima doneli specifikaciju lasera, a ono što su pročitali, ostavilo ih je u šoku.

Prema navodima medija, uređaji su kupljeni preko interneta i bili su obeleženi specifikacijama koje ne odgovaraju važećim međunarodnim klasifikacijama, što roditeljima praktično ne daje realnu informaciju o riziku. O ovoj temi govorio je pedijatar dr Saša Milićević:

- Taj snop svetlosti ima izuzetno veliku energiju i zato je jako opasan. Koristi se često u industriji, medicini, vojsci i znamo da postoje i laserkse operacije. Taj snop svetlosti može da ošteti bilo koji deo našeg tela a oko je izuzetno osetljivo. Promene mogu na oku da budu privremene a mogu biti i trajne - kaže Milićević i dodaje:

- Ako je snop svetlosti bio slabijeg intenziteta, može da dođe do bola, osećaja stranog tela, može da se pojave mutne slike. Oštećenja može biti trajna, od oštećenja mrežnjača do uništenja optičkog nerva pa čak i do trajnog slepila. Može da nastane i katarakta. Niz promena može da napravi veliki stepen invaliditeta.

Oporavak oka

Ako se nakon oštećenja hitno interveniše, može doći do oporavka oka, međutim, Milićević kaže da ako je došlo do pogotka optičkog nerva onda on može biti trajan, te da dovede do slepila:

- Važno je da se to odmah primeni. Od svih igračaka koje postoje, ne treba se deci davati laseri. Oni su se i ranije koristili na primer na utakmicama da ometaju igrače. To su navodno bezbedni laseri, ali se ne sme igrati sa tim. Najvažnija je preventiva.

Ovo nije samo priča o laserima, već i o kulturi bezbednosti: mnogo roditelja kupuje igračke nekako na osećaj, ili rođaci poklanjaju jer je njihovoj deci zabavno, ali bez čitanja upozorenja i uzrasnih oznaka.

- Ne razmišlja se o igračkama, postoje i one sitne igračke sa delovima koje deca stavljaju u usta. Tad može da dođe i do gušenja. U Americi prave dugačke igračke, ali one su sa namerom tog oblika da bi dete u slučaju gutanja, moglo da prodiše.

