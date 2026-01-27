Slušaj vest

Beograd, 27.1.2026. godine – MK Group i Fortenova grupa potpisali su ugovor o kupoprodaji kompanije Dijamant iz Zrenjanina, kojim bi MK Group trebalo da stekne 100% udela u Dijamantu, što predstavlja jedan od najznačajnijih akvizicionih procesa u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru Adria regiona. Ovaj strateški korak predstavlja važan trenutak za obe kompanije, uz jasnu zajedničku nameru da se proces realizuje odgovorno, transparentno i u skladu sa dugoročnim vizijama rasta, jačanja tržišnih pozicija i daljeg razvoja regionalne agri-food industrije. Transakcija će biti finalizovana nakon dobijanja odobrenja nadležnih regulatornih tela za zaštitu konkurencije.

„Ova akvizicija predstavlja važan korak u daljem razvoju naše MK Agri-Food divizije i još jednom potvrđuje dugoročnu ambiciju MK Group da bude predvodnik u regionalnoj prehrambeno-poljoprivrednoj industriji. Investicija oslikava našu spremnost da podržimo kompanije sa visokim potencijalom rasta i da nastavimo širenje poslovnog ekosistema. Uveren sam da će prenos našeg know-how-a, iskustva i ekspertize, koji su izgrađeni kroz dugogodišnje upravljanje poljoprivrednim i prehrambenim kompanijama, omogućiti Dijamantu značajna unapređenja u procesima, kvalitetu i inovacijama, kao i kreiranje dodatne vrednosti za zaposlene, potrošače, partnere i čitavu industriju”, izjavio je Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.

Foto: BORIS SCITAR/BORIS SCITAR

„Kupoprodajom Dijamanta zaključujemo vrlo intenzivne dvogodišnje aktivnosti postepenog izlaska iz poljoprivrede. Pronašli smo dobre partnere koji nude razvoj i dalje jačanje. U proteklom periodu smo stabilizovali kompaniju, otplatili dugove nastale pre 2017. godine, modernizovali deo fabrike star više od 40 godina ulaganjem od preko 40 miliona evra sopstvenih sredstava. Udvostručili smo proizvodne kapacitete, poboljšali konkurentnost i povećali tržišni udeo. Danas Dijamant ima fabriku koja je među tehnološki najmodernijima u industriji. Zadovoljan sam i jer smo sve vreme održavali društveni dijalog i poboljšavali materijalne uslove zaposlenih. Ukratko, osigurali smo preduslove za novu razvojnu fazu koje će, siguran sam, MK Group znati ceniti. Ovaj potpis je prvi korak prema našem izlasku iz vlasničke strukture Dijamanta i nadamo se da će se celokupan proces zaključiti u očekivanom roku, kako bi kompanija nastavila dalji razvoj. Želim da zahvalim svim koleginicama i kolegama iz Dijamanta, Fortenova grupe i MK Group koji su ovu transakciju uspešno priveli kraju i da poželim puno uspeha kolegama u Dijamantu. Ovom transakcijom završavamo izlazak iz poljoprivredne industrije i industrije jestivih ulja i prerađevina. Ona je deo procesa optimizacije portfolija i izlaska iz oblasti koje više nisu naš strateški smer. Fokus Fortenova grupe usmeren je na sektor trgovine, logistike, komercijalnih nekretnina i pića”, poručio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Fortenova grupa ističe da je zadovoljna što kompanija ulazi u novu fazu sa partnerom kao što je MK Group i veruje da će iskustvo, investiciona snaga i strateška posvećenost MK Group doprineti daljem razvoju Dijamanta i jačanju njegovog tržišnog položaja. Fortenova grupa će pružati punu podršku svim koracima tranzicije, kako bi proces bio sproveden uspešno i u najboljem interesu zaposlenih, partnera i celokupnog poslovanja.

O svim narednim koracima i fazama procesa javnost će, kao i do sada, biti blagovremeno i transparentno obaveštena.