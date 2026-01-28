Slušaj vest

Prevaranti sve češće koriste lažne identitete kako bi prevarili građane, posebno starije i ranjive osobe. Predstavljaju se kao zvanični službenici i traže novac ili informacije, često bez ikakve legitimacije.

Važno je biti oprezan, ne otvarati vrata nepoznatim osobama i uvek proveravati njihov identitet pre bilo kakve saradnje.

Jedna Beograđanka upozorila je na prevaranta koji se predstavlja kao zaposleni Elektrodistribucije Srbije.

- Upozorenje! Danas na Voždovcu oko 10 časova je čovek koji se predstavio kao zaposleni Elektrodistribucije Srbije, bez pokazivanja ikakve legitimacije, uzeo penzionerki, mojoj majci, 4.000 dinara bez izdavanja ikakve priznanice, pod parolom “moraš da mi daš avansno”, navodno za zamenu nekog sata koji je menjan pre 6 meseci - napisala je ona ona.

Nove prevare Foto: Shutterstock

Njena objava masovno se šeruje na svim društvenim mrežama.

- Osim što je uzeo novac uplašenoj i zbunjenoj ženi, pozvao je sebe u stan moje majke da osmotri svaku prostoriju, što nikakvog smisla nema sa aspekta njegovog posla, verovatno zato što planira da se vrati da dovrši posao. Čovek ima oko 70 godina, i najavio je da će se vratiti u ponedeljak, 2. februara u 11h.

Upozorila je starije sugrađane da nikome ne otvaraju vrata.

Ovo nije usamljen slučaj, a EPS je ranije upozoravao građane da se u pojedinim delovima Beograda pojavljuju lažni radnici EPS koji građanima nude zamenu osigurača uz finansijsku naknadu.

- EPS ukazuje da građani ne nasedaju na očigledne prevarante, jer ni EPS ni "EPS Distribucija" nemaju nadležnost nad kućnim osiguračima niti rade te poslove - navedeno je u saopštenju.

Nedavno je policija u Nišu uhapsila dvojicu muškaraca, a kako se navodi osumnjičeni su ulazili u kuće i stanove građana, predstavljali se kao zaposleni u Elektrodistribuciji i tvrdili da su električna brojila oštećena, uz upozorenje da će brojila biti oduzeta, a isporuka struje prekinuta, ukoliko im odmah ne plate veće sume novca u gotovini.