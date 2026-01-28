Ivan Lapčević je prevezao srce od Novog Sada do Beograda za sat i 15 minuta

- Mi dobijamo zadatak koji treba da završimo, da li je to prevoz organa ili bilo koji drugi za nas ne pravi razliku. Ja sam došao redovno na smenu, ne znajući šta da očekujem. Dobio sam poziv od šefa i imali smo zadatak. Negde oko pola 11 smo krenuli sa prevozom, bila je lekarska ekipa sa nama i mi. Od koordinacije sa kolegama dobijamo dosta raščišćen put da izađemo iz grada, kad izađemo iz grada na auto-put, to nam je lakše, onda nam ne treba pomoć - priča Lapčević za TV Prva i dodaje da se u takvim situacijama razmišlja da bezbedno stignu jer je najbitnija njihova bezbednost i bezbednost medicinskog tima kao i ostalih učesnika u saobraćaju.

Skromni policajac priznaje da dobija dosta pohvala od poznanika i prijatelja.

Ivan Lapčević je heroj Foto: Nemanja Nikolić

Od Niša do Beograda za sat i 15 minuta

- Bude adrenalina, ali ne i stresa to je nešto na šta smo navikli i noćas su kolege imale transport organa iz Niša i do Beograda su stigli za sat i 15 minuta. Bila su sa dva presretača - kaže Lapčević.

- Mi to često radimo prevoz organa. Ja sam imao i od Kragujevca i Novog Sada... U tom momentu nema vremena za razmišljanje tek kad se sve završi.

Iako ga mnogi smatraju herojem, on ne voli da ga tako zovu.

- Ja smatram da je to moj posao - kratko je poručio policajac, koji je učestvovao u slučaju kada je pokušana otmica male Maše.

Ivan Lapćević Foto: Nemanja Nikolić

- Tada smo dobili informaciju o događaju, a nismo znali ni gde, ni kuda se kreće vozilo. Kada smo dobili informaciju prošlo je našu lokaciju. Krenuli za njim i nešto pre isključenja za Sremsku Mitrovucu smo naišli na vozilo koje stoji parkirano. Pokušali su da izbace dete preko zaštitne ograde na auto-putu - prisetio se policajac i naglasio da se dešava da imaju problem s vozačima koji sve vreme voze u levoj traci: