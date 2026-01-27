Slušaj vest

Pojedini roditelji teško uspevaju da svojoj deci priušte odlazak na more, a upravo to je podstaklo Nadu da pokrene inicijativu za osnivanje fonda "Da i ja vidim more".

Nada je duboko podstakla na razmišljanje objava jednog oca, koji je pre nekoliko dana napisao kako i on i supruga rade, ali da ne mogu svojoj deci da obezbede odlazak na letovanje.

- Sve češće vidim objavu u kojoj roditelj pokušava da pronađe novac da svojoj porodici obezbedi odlazak na more. U komentarima često vidim da postoje porodice koje nisu nikad videle more, a to me poprilično čini tužnom. Dolazim na ideju da napravimo jedan fond gde bi simbolično svako od nas uplatio doprinos sa kojim novcem bi mogli poslati porodice koje žele, a nisu u mogućnosti da sebi priušte odlazak na more. Mogli bi da se uključe vlasnici smeštaja i svi mi pojedinci koliko ko može. Fond "Da i ja vidim more" - napisala je Nada u Fejsbuk grupi Grčka info.

Pojedine korisnike oduševila je ova ideja, dok je bilo i onih koji smatraju da je nerealno tu ideju sprovesti u delo, te da bi bilo zloupotreba.

- Mi (Grčka Info) smo pre nekoliko godina organizovali više akcija besplatnog letovanja za porodice čija deca nikada nisu bila na moru. U tim akcijama nismo prikupljali novac – smeštaj su, isključivo na dobrovoljnoj osnovi, ustupali besplatno vlasnici apartmana - naveli su administratori Grčka info.

Objasnili su da je to zahtevalo ozbiljnu proveru.

- I pored toga, izbor porodica kojima je letovanje bilo najpotrebnije bio je izuzetno težak i zahtevao je ozbiljnu proveru svih dostavljenih podataka. Nažalost, bilo je i nekoliko pokušaja zloupotrebe, a u proces odlučivanja je bilo uključeno deset osoba. Prikupljanje novca nosi sa sobom još veću odgovornost i dodatne rizike. Iako su ideja i namera ovakvih akcija nesumnjivo lepe i plemenite, treba da znate da je njihova realizacija, nažalost, izuzetno zahtevna i složena - naveli su.