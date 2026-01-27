Batut dao savete kako se zaštititi od gripa

Prema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite u periodu 19.do 25. januara od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolela je 9.021 osoba sa brojem novoobolelih od 536,5 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 427 (25,4 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju (12.01.-18.01.2026.) broj obolelih od ARI je manji za 4,0% (9.400), a broj obolelih od OSG je manji za 12,9% (490).

- Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasne grupe 20-64 (38,6%), 5-19 godina (28,7%) i uzrasta do 4 godine (21,7%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 10,0%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (2.335,3/100.000) i od 5-19 godina (1.036,5/100.000) - saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasne grupe 20-64 Foto: Shutterstock

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG u periodu 19.01.-25.01.2026. godine, najviše je osoba dobne grupe 20-64 godina (228 – 53,4%) i osoba starijih od 65 godina (69 – 16,2%). Udeo dobne grupe 0-4 godina je 15,9% (68), a uzrasne grupe 5-19 godina 14,5% (62). Najveća incidencija OSG beleži se za uzrast 0-4 godine (81,0/100.000) i za uzrasnu grupu stariju od 65 godina (27,3/100.000).

U periodu 19.01.-25.01.2026. godine na teritoriji Beograda u 34 uzorka grla i nosa je dokazan virus gripa i to: virus gripa A – 23, A(H3) – 10, A(H1)pdm09 – 1 (svinjski grip).

Podsetimo, svinjski grip (posebno soj H1N1 koji je izazvao pandemiju 2009. godine) postao je deo redovnog sezonskog gripa. Cirkuliše svake sezone, a najčešći je tokom zimskih meseci kada se javlja zajedno sa drugim virusima gripa.

- Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju - navodi se.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.