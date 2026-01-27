Ženi prišla devojka u marketu s punim kolicima i tražila da joj plati sve

Slušaj vest

U jednom supermarketu na Slaviji, jedna Beograđanka se suočila sa nesvakidašnjom situacijom kada joj je prišla uredno obučena devojčica i zatražila da joj plati namirnice iz kolica punih skupih suhomesnatih proizvoda, sokova i bombonjera.

Ovaj događaj, objavila je kao apel na društvenoj mreži X i ponovo je otvorila pitanje manipulacije i novih oblika obmana u javnim prostorima.

- U supermarketu na Slaviji, prilazi mi uredna i lepo obučena devojčica i kaže: "je li mogu nešto da vas pitam", odgovaram "može sve sem novca jer nemam, imam samo karticu". Lice joj se ozari - dovuče kolica puna nekog delikatesa (sečen suvi vrat, slanina i neki kačkavalj, ali i bombonjere, sokovi...) i kaže: "Evo, da mi platite ovo". Nasmejem se i kažem "Srećo, ja tri posla radim i ne mogu da kupim ni sebi toliko i to što si ti uzela. Izvini, ali nemam i žao mi je što moram da te odbijem". Ode ona, prilazi svima i čujem je kako reče "neće niko da plati, ovo je prvi put". Svaka čast svakome ko im izađe u susret, ja nemam - navodi se u objavi na X-u koja je pokrenula lavinu komentara:

Devojka navodo od žene tražila da joj plati celu korpu Foto: Shutterstock

Objava je izazvala brojne reakcije korisnika od onih koji su mnogi izrazili razumevanje za odbijanje do onih koji su opisali slične situacije u kojima su se našli.

"U pekarama traže najskuplje"

- Da, redovno kad me zaustave ispred pekare i hoću da im uzmem, traže najskuplje, a jednom sam ja kad je tražio da mu kupim, bez reči ušla i kupila u pekari na Terazijama, donela, pružila, on se okrenuo i otišao bez da je uzeo dve pogačice - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Mene tako pre par godina obrlatila slatka devojčica da joj kupim nešto, a onda uzela četiri šopske salate, neke sokove i kolače. Posle vidim ima još nekoliko kesa od prethodnih “žrtava”.