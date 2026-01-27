Slušaj vest

Za migrante i izbeglice koji su izgubili život u reci Drini otkriveno je 28 nadgrobnih spomenika na gradskom i islamskom groblju u Loznici.

Podigli su ih udruženje Djeluj.ba i organizacije SOS Balkanroute i Leave no one behind, a centralni spomenik posvećen je svim preminulim migrantima na balkanskoj ruti. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici islamske zajednice i kardinal Ladislav Nemet, poglavar Rimokatoličke crkve u Srbiji.

Počast svim žrtvama na balkanskoj ruti

Spomenicima se odaje počast ženama, muškarcima i deci koji su, bežeći od rata, progona i siromaštva, izgubili život na balkanskoj ruti. Posvećeni su poznatim i nepoznatim žrtvama, čija su imena često izgubljena, ali čije dostojanstvo ne sme biti zaboravljeno. Na oba groblja stoji isti natpis: "Ovdje su sahranjeni migranti i izbjeglice koji su se, slijedeći svoje snove o boljem životu, utopili u rijeci Drini - Loznica, Srbija 2025."

Foto: Kurir/ T.Ilić

Obeležavanje grobova pokrenuo je pre tri godine Nihad Suljić iz Djeluj.ba, počevši u Bijeljini, Karakaju, Tuzli, Bratuncu i Bihaću, a ukupno je postavljeno 95 spomenika.

- Ovo su migranti koji su se od 2017. do 2025. utopili u Drini. Broj žrtava koje su se utopile u Drini, ali i na svim drugim granicama je daleko veći. Prosečna starost onih koji su se utopili je 23 godine. Važno je da budu identifikovani i da se sačuva sećanje na njih. Njihov jedini greh je bio to što nisu imali dobar pasoš, oni s njim nisu mogli preći granicu zato što je neko odlučio tako. Ovde jesu mnoga N. N. lica, ali u svakom ovom grobu nije ukopan samo čovek, nego nečiji snovi, nečiji sin, dete, brat, otac, muž, majka, sestra... Ovo je jedinstvena prilika da sačuvamo ova grobna mesta radi zvaničnih idfentifkacija koje smo počeli, a u prvih trideset i nešto slučajeva radiće se identifijacija putem DNK metode. Govorimo o ljudima koji su mrtvi imali sreće pa ih je Drina izbacila na obalu, međutim svakoga leta kada izbeglice krenu ovom rutom imamo vest o novopronađenom telu na srbijanskoj, ili bosanskoj strani reke. Upoznao sam hiljade ovih ljudi i mogu reći da to nisu nikakvi teroristi, nisu ljudi koji su došli da nama nanesu zlo, normalno i među njima ima onih koji nisu tako dobri, kao i među nama, to su ljudi koji su sledili svoje snove i verovali u evropske vrednosti, da mogu pronaći mir i sigurnost sebi i svojim porodicama - rekao je Suljić.

1/12 Vidi galeriju Spomenici migrantima i izbeglecima u Loznici Foto: Kurir/ T.Ilić

Trenutno se radi na identifikaciji još žrtava. Nedavno su identifikovana dva pravoslavna Egipćanina, a snimak njihove sahrane stigao je u Egipat.

Najmlađa poznata žrtva devetomesečna Lana

Reka Drina godinama odnosi život migranata, a mnoga tela nikad nisu pronađena. Među poznatim žrtvama najmlađa je devetomesečna beba Lana, koja se 2024. utopila s roditeljima. Većina spomenika nosi samo oznaku N. N. i godinu smrti, retki su sa imenom nastradalog, tako da je identitet većine onih koji počivaju na dva loznička groblja za sada nepoznat.

Devetomesečna Lana je najmlađa poznata žrtva Foto: Kurir/ T.Ilić

Pismo strica nastradale Lane Nihad Suljić je pročitao i pismo strica nastradale Lane, koji se zahvalio na čuvanju sećanja na njegovog brata, snaju i njihove ćerke kao i svih onih koji su izgubili živote: "To nisu ljudi koji su tražili avanturu, već sigurnost i bolju budućnost za svoju decu. Apelujem na sve vlade i institucije da gledaju izbeglice očima čovečnosti pre zakona i srcima milosti pre granica. Izbeglice nisu brojevi, već ljudi sa snovima i pravom na život i dostojanstvo."

Kardinal Nemet je naglasio da "svaki čovek ima bezgraničnu vrednost i dostojanstvo".

- Ovde imamo čak i dete koje je izgubilo život. Da su se rodili na drugom mestu i drugim istorijskim okolnostima, mogli su sigurno slobodno da dođu u Evropu, Srbiju, BiH ili druge države. Zbog ratova, nasilja, klimatskih promena dolazi do migracija, zvali ih legalnim ili ilegalnim, ali to ne menja dostojanstvo tih ljudi. Svako od njih misli, voli kao mi, traži sigurnost, ljubav za sebe i svoju porodicu. Bog je mnogo milosniji nego svi naši zakoni, propisi i granične službe - kazao je kardinal.

Petar Osandić iz SOS Balkanroute istakao je da države i institucije često ignorišu ovu tragediju, dok lokalni aktivisti čuvaju sećanje na preminule.