Slušaj vest

Dvadesetsedmi januar obeležava se kao Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, a 1945. godine na ovaj datum je oslobođen i logot Aušvic. Logori nisu bili samo simbol Srugog svetskog rata već su bili organizovani i tokom sukoba devedesetih. Jedan od njih je zloglasni Silos u BIH u Tarčinu, iz koga su na Svetog Savu 1996. godine izašla poslednja 44 preživela logoraša

Goran Varagić, logoraš Silosa u Tarčinu kod Sarajeva govorio je za Kurir televiziju o hororu koji je preživeo tokom svog zatočeništva.

Preživeo je logor u silosima: Za Kurir opisao horore kroz koje je prošao Izvor: Kurir televizija

- U Silosu sam proveo 1339 dana. Bio sam u tri zloglasna logora. Ti dani se nikada ne mogu zaboraviti. To je nešto što sama reč i sami trenuci, posle 50 godina, taj silos je na isti dan zatvoren kad i Aušvic. Moraš da se oporaviš, život ide dalje. Ljudi su imali porodice. Pokojni Mile Bratić je bio zatvoren, njegov sin je imao 3 ili 4 meseca, a kada je izašao je sin imao 4 godine. Možete zamisliti taj susret. To je nešto neopisivo. Mnogi ljudi su dolazili i ne mogu da prepoznaju sopstveno dete, majka ne može sina da prepozna. Užas - kaže Varagić.

On objašnjava da je u Silosu bilo 16 ćelija, a komuniciralo se samo sa ljduima iz ćelije u kojoj se nalazio.

"36 ljudi je vršilo nuždu u jednu kantu"

- U tim ćelijama smo vršili nuždu. Bio sam u ćeliji broj jedan gde je nas 36 vršilo nuždu u jednu kantu od pet litara. Jednom su nas puštali po danu da tu tečnost iznosimo. Kada nekog slučajno vidiš ne možeš da veruješ da je to taj čovek. Ja sam bio sa 75 kila zatvoren, kada je Crveni krst došao imao sam 35 kilograma. Od maja meseca do oktobra, dok nije došao Crveni krst, ljudi su po 50 kilograma gubili. Jedan čovek je smršao od 120 na 67 kilograma. Moja prva velika nužda je bila nakon 42 dana - kaže Varagić.

Varagić objašnjava i da je bilo i žena koje su preživele trudnoću u zatočeništvu.

- Jedna žena je bila trudna sa svojim sinom 7 meseci. Tri puta su pokušavali da uđu u silose, nisu dali, treći put su na silu ušli da pokupe trudnu Radu.

Kada je u pitanju dan kada je oslobođen, Varagić kaže da je njegov brat blizanac došao na kulu po njega:

- To je neopisiva radost - kaže Varagić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs