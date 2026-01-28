Slušaj vest

Porodica Alimpić iz Nešvila, američka država Tenesi, bogatija je za još jednog člana - u njihov dom stigao je Jovan, sedmo po redu dete Verice i Miroljuba Alimpića.

Paroh crkve Svete Petke iz ovog grada, Bojan Banović, bio je jedan od prvih koji je čestitao i blagoslovio dolazak mališana na ovaj svet.

- Neka Gospod podari Jovanu dobro zdravlje, dug život i da raste u veri, ljubavi i miru. Neka ovaj blagoslov umnoži radost u Vašem domu i bude na spasenje celoj porodici. Mnogaja ljeta! - obratio se otac Bojan bračnom paru i njihovoj prinovi.

Kurir/ Serbian Times