Slušaj vest

Porodica Alimpić iz Nešvila, američka država Tenesi, bogatija je za još jednog člana - u njihov dom stigao je Jovan, sedmo po redu dete Verice i Miroljuba Alimpića.

Paroh crkve Svete Petke iz ovog grada, Bojan Banović, bio je jedan od prvih koji je čestitao i blagoslovio dolazak mališana na ovaj svet.

- Neka Gospod podari Jovanu dobro zdravlje, dug život i da raste u veri, ljubavi i miru. Neka ovaj blagoslov umnoži radost u Vašem domu i bude na spasenje celoj porodici. Mnogaja ljeta! - obratio se otac Bojan bračnom paru i njihovoj prinovi.

Kurir/ Serbian Times

Ne propustiteDruštvo"Skinula sam trenerku, kad ispade nešto iz mene..." Drama u domu Veselinovića na Jovanjdan: Andrijana sama na hladnim pločicama u kupatilu rodila sina (FOTO)
beba jovan andrijana i sofija veselinovic privatna arhiva.jpg
Društvo"U KOLIMA SAM ZATEKLA SMRZNUTU ŽENU KAKO PLAČE, IZMEĐU NOGU JE DRŽALA BEBU!" Dr Tajana pomogla porođaj u automobilu: Otac je izleteo tražeći pomoć!
Porođaj
DruštvoCela Srbija bruji o potezu male pečenjare iz Raške: Ovako se slavi život i nova beba - prava srpska priča (FOTO)
meso pečenje
SrbijaPRVA BEBA U 2026. GODINI Trstenik pozdravlja prinovu sa 100.000 dinara
Bebe u porodilištu

Rođena beba od 11 kilograma! Izvor: Kurir