Ministar odbrane Bratislav Gašić, zajedno sa gradonačelnikom Kruševca Ivanom Manojlovićem i direktorkom Fondacije "Za srpski narod i državu" Ljubicom Bertović, otkrio je danas spomenik Svetom Savi na istoimenom Trgu u Kruševcu.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je da mu je čast što se u Kruševcu — gradu čije je ime duboko utkano u temelje srpske državnosti i duhovnosti, otkriva spomenik prvom arhiepiskopu i prosvetitelju srpskom Svetom Savi — ličnosti koja je, možda više nego ijedna druga, uticala na oblikovanje duha srpskog naroda.

- Sveti Sava za Srbe nije nikada bio i nikada neće biti samo istorijska figura, već najsvetlija i najsvetija mera vrednosti na kojima počivaju snažni temelji srpstva – mudrosti, sloge i ljubavi prema otadžbini. Spajajući duhovno i svetovno u jednu celinu koju je narodu predstavio kroz svoj lik i delo, on je, u vremenu velikih izazova, razumeo da snaga naroda ne počiva samo na oružju, već i na znanju, međusobnom razumevanju i snažnoj veri u zajednički cilj. Vrednosti kojima je naučio srpski narod i danas su snažan garant našeg napretka i opstanka - istakao je ministar odbrane.

On je naglasio da je Sveti Sava bio posvećen opštem dobru, da je danas primer svima nama i ujedno naš ponos.

- Duh svetosavlja kojim je prožeta ličnost svakog od nas moramo negovati i prenositi budućim generacijama. Da učimo mlađe, kao što su nekada učili nas, da podsećamo i sebe i njih da je istinska snaga u časti, poštenju i spremnosti da se čuvaju mir, sopstveni narod i njegova sloboda. Doba u kome živimo bremenito je iskušenjima i lažnim putokazima. Tragajući za istinom tamo gde je nema, skloni smo da povremeno zanemarimo odjek iz dubine sopstvenoga bića, glas hristoljublja i bratoljublja, glas Svetog Save koji podseća i opominje. Upravo tim glasom vođen, znajući da je „zemaljsko za malena carstvo, a Nebesko uvek i doveka” iz ovoga grada je Sveti knez Lazar poveo svoju vojsku na Kosovo polje. Taj glas odjekuje u srcima svih nas. Tako je bilo, i tako će uvek bit - rekao je ministar Gašić.

Obraćajući se građanima ministar odbrane rekao je da je Kruševac danas bogatiji za još jedan trajni podsetnik na duhovne korene koji ujedinjuju i obavezuju da se čuva jedinstvo i identitet.

- Neka spomenik Svetom Savi postane mesto okupljanja, sećanja i nadahnuća za sve nas. Želim nam svima da u liku velikog sveca uvek prepoznamo putokaz kako se voli svoj narod i služi svojoj zemlji. Dozvolite mi, dragi moji sugrađani, da još jednom u ime građana Kruševca i svoje lično ime uputim veliku zahvalnost Fondaciji "Za srpski narod i državu" na donaciji u vidu ovog prelepog spomenika. Ova velikodušna donacija će pomoći našim pokolenjima da stasaju u velike ljude kakav je bio Sveti Sava negujući njegov lik i pamteći njegovo delo - istakao je ministar Gašić i poželeo svima srećan današnji praznik – Savindan, dodavši da treba svakog dana da budemo bolji ljudi, a da nam učenost, smirenost i mudrost Svetog Save budu životna vodilja.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović podsetio je da je Sveti Sava kroz vekove ostao simbol znanja, mira i odgovornosti.

- Njegovo učenje nije bilo okrenuto moći već čoveku, naročito mladima. Upravo zato nije slučajno što se njegov spomenik nalazi na Trgu na kojem se čuje dečiji smeh, gde se deca igraju, uče prve korake i grade prve snove. Ovo mesto danas spaja prošlost i budućnost, ovo mesto je namenjeno za sve buduće generacije i pokolenja, ali je i jedna spona sa istorijom koju kao grad negujemo - rekao je gradonačelnik Kruševca Manojlović.

Direktorka Fondacije "Za srpski narod i državu" Ljubica Bertović istakla je da Sveti Sava nije samo istorijska ličnost već putokaz i simbol sabornosti, mira, mudrosti i odgovornosti, temelj na kome je građena srpska duhovnost i nacionalni identitet.

- Put svetosavlja je put znanja, služenja i žrtve za zajednicu, put koji nas i danas obavezuje da budemo bolji, složniji i odgovorniji prema svom narodu i državi. Fondacija "Za srpski narod i državu" sa posebnim ponosom daruje ovaj spomenik gradu Kruševcu, njegovim građanima, Rasinskom okrugu, ali i celoj Srbiji kao trajni znak poštovanja prema svetosavskim vrednostima i kao mesto sabiranja, sećanja i duhovne snage - rekla je direktorka Fondacije Bertović.

Nakon otkrivanja, arhiepiskop i mitropolit kruševački David osveštao je spomenik Svetom Savi, uz sasluženje sveštenstva Eparhije kruševačke.

Otkrivanju i osvećenju spomenika Svetom Savi prisustvovali su pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici državnih i gradskih organa, javnih preduzeća i ustanova, Srpske pravoslavne crkve, boračkih udruženja, kao i brojni građani Kruševca.