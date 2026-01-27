Slušaj vest

Ljudi se mogu zaljubiti u jezik ili kulturu zemalja u kojima ne žive iz različitih razloga, ali nas ponekad razlog iznenadi! Za jednu Finkinju, ljubav prema srpskom jeziku počela je zbog jednog srpskog izvođača i pesme koju je čula.

Naime, jedna korisnica TikTok-a, Erika, koja je poznata kao "onafinkinja", ispričala je kako je tekao njen put do srpskog jezika, otkako je čula pesmu srpsku pesmu sa svega 13 ili 14 godina. Isprva joj pesma nije bila omiljena, ali je uskoro postala "pesma njenog života" — a radi se o pesmi "Ovo je Balkan" Milana Stankovića, koju je čula na Evroviziji.

- Bila sam malo u fazonu, šta je ovo, malo je čudan žanr muzike. Imala sam 13-14 godina i nisam nikad čula takvu muziku pre. Na drugo sviđanje mi se svidela. I krenula sam da slušam Milanovu muziku i zavolela sam srpski jezik odmah. I htela sam da razumem šta on peva, da razumem srpski jezik. I krenula sam po internetu da tražim kao kako bih mogla da učim srpski jezik. gde sam našla sajtove za to, imala sam i svesku gde sam napisala neke liste reči i prevode na finski. Tražila sam prevode za Milanove pesme i to mi je bilo hobi - objasnila je Erika.

Ubrzo je posetila Balkan

Srpski jezik joj se svideo toliko da je uz učenje pitala majku da li je potpuno ludo da zbog nekog izvođača i njihove muzike uči novi jezik, na šta je dobila odgovor da ništa nije ludo.



- Naišla sam na internetu da postoji letnja škola jezika za strance u Beogradu i godinu dana kasnije to je bilo leto 2011. moja mama ja smo otputovale na Balkan. Prvo smo bile u Bugarskoj i u Makedoniji i onda dve nedelje u Beogradu - dodala je.

Tada je mami rekla da će jednog dana živeti u Beogradu, a mama se seća da je dodala i "ovaj grad je moj". Zbog ljubavi prema jeziku, Erika je nastavila da sluša srpsku muziku i druge izvođače.

Sebe pronašla u Beogradu

U isto vreme, u gimnaziji se bavila klasičnom muzikom, ali je odlučila da ne nastavi tim putem. Umesto toga, interesovanje za društvo i politiku u Helsinkiju dovelo ju je do studija južnoslovenskih jezika i kultura. Tokom studija, Eli je bila na razmeni u Beogradu čak 9 meseci i radila praksu u finskoj ambasadi.

- Bila sam na razmeni u Beogradu u Katedri za srpski jezik devet meseci i bila sam na praksi u našoj finskoj ambasadi u Beogradu i meni je i tada, kao i deset godina pre toga Srbija bila kao drugi dom. Osеćam da sam se našla u Beogradu. Iako je život tamo haotičan i grad je sam po sebi haotičan, meni je bilo prelepo. Nadam se da ću moći da se vraćam u Beograd, da živim tamo, ali i da iskusim svakodnevni život u drugim gradovima na Balkanu i širom sveta - rekla je Erika.

Na kraju, Eli naglašava da je Milan Stanković, iako na prvi pogled jednostavan povod, bio alat sudbine koji ju je doveo do ljubavi prema jeziku, kulturi i celom regionu.

- To je moralo da se desi. Ovaj deo Balkana će biti deo mog života zauvek. Tako se osećam i to će biti deo mog života ceo moj život - zaključila je Eli koja je sve ovo ispričala na čistom srpskom jeziku.

"Bolje pričaš srpski nego naš čovek posle pet godina u Beču"

Upravo zbog činjenice da je srpski jezik savladala bolje nego bilo koji drugi stranac, ali i zbog čitave priče i njene ljubavi prema Srbiji i srpskom jeziku, ispod njenog snimka usledili su samo pozitivni komentari:

"Čekaj bre. Ti NISI naša?", "Bolje pričaš srpski nego naš čovek posle pet godina u Beču", "Kao profesorka srpskog strancima, nikad nisam čula da neki stranac ovako dobro priča! Svaka čast!", "Ti si iz Finske, i ovako govoriš srpski?! Kakva si ti kraljica!", "Ono kad jednostavno neko voli Srbiju, hvala ti", samo su neki od komentara korisnika ispod njenog videa.