Od 01. novembra, do 01. aprila, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika. Na gazećem sloju dubina šara ne sme biti manja od 4 mm. U prtljažniku, van grada morate uvek imati lance.

Montirajte ih samo na pogonske točkove, tamo gde na kolovozu ima snega i gde je postavljen saobraćajni znak. Zimskim pneumaticima se smatraju oni koje imaju oznaku “M+S”, „Snow Winter“ i dr. Postoje i letnje gume sa šarom dubljom od 4 mm, ali takve u zimskim uslovima vožnje nisu dozvoljene.