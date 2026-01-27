AMSS izdao važno saopštenje za vozače, ovo moraju svi da znaju! Evo šta je neophodno da uradite
Od 01. novembra, do 01. aprila, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika. Na gazećem sloju dubina šara ne sme biti manja od 4 mm. U prtljažniku, van grada morate uvek imati lance.
Montirajte ih samo na pogonske točkove, tamo gde na kolovozu ima snega i gde je postavljen saobraćajni znak. Zimskim pneumaticima se smatraju oni koje imaju oznaku “M+S”, „Snow Winter“ i dr. Postoje i letnje gume sa šarom dubljom od 4 mm, ali takve u zimskim uslovima vožnje nisu dozvoljene.
