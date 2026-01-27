Slušaj vest

Od 01. novembra, do 01. aprila, po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika. Na gazećem sloju dubina šara ne sme biti manja od 4 mm. U prtljažniku, van grada morate uvek imati lance.

Montirajte ih samo na pogonske točkove, tamo gde na kolovozu ima snega i gde je postavljen saobraćajni znak. Zimskim pneumaticima se smatraju oni koje imaju oznaku “M+S”, „Snow Winter“ i dr. Postoje i letnje gume sa šarom dubljom od 4 mm, ali takve u zimskim uslovima vožnje nisu dozvoljene.

Plaćajte putarinu bez zaustavljanja i u inostranstvu - Registrujte TAG uređaj na enp.amss.org.rs, povežite sa svojom platnom karticom i putujte bez zadržavanja na naplatnim rampama u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori AMSS u ime i za račun JP „Putevi Srbije“ vrši usluge besplatnog šlepovanja od mesta kvara / saobraćajne nezgode do prvog bezbednog isključenja na putnim pravcima E 70, E 75, E 80, E 763.

