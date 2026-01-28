Slušaj vest

Mikrobi u svemiru su mutirali i razvili izvanrednu sposobnost. Specijalna kutija puna virusa i bakterija stigla je na Međunarodnu svemirsku stanicu, a promene koje su doživele na putu, mogle bi nam pomoći da se izborimo sa infekcijama otpornim na lekove.

Tim istraživača sa Univerziteta Viskonsin-Medison i američke biotehnološke kompanije Rhodium Scientific Inc. suprotstavio je bakterijuescherichia coli njenom virusnom zakletom neprijatelju, bakteriofagu T7.

Ovaj par kao da je u evolutivnoj trci u naoružanju, ali izvesne promene dogodile su se od kada su zajedno poslati na Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS) 2020. godine.

Naučnici su na svemirskoj stanici inkubirali različite kombinacije bakterija i bakteriofaga tokom 25 dana, dok je istraživački tim predvođen biohemičarem Vatsanom Ramanom sprovodio iste eksperimente u Medisonu, na Zemlji.

- Svemir fundamentalno menja način na koji bakteriofage (fage ili fagi) i bakterije međusobno raguju: infekcija se usporava, a oba organizma evoluiraju drugačijom putanjom nego na Zemlji - objašnjavaju istraživači.

Foto: Shutterstock

U bestežinskom stanju svemira, bakterije su stekle mutacije u genima koji su uključeni u reakciju mikroba na stres i upravljanje hranljivim materijama. Njihovi površinski proteini su se takođe promenili. Nakon sporog početka, fage su mutirale kao odgovor, tako da su mogle da nastave da se vezuju za svoje žrtve.

Tim je otkrio da su određene mutacije faga specifične za uslove u svemiru, posebno efikasne u ubijanju bakterija odgovornih za infekcije urinarnog trakta. Više od 90 procenata bakterija odgovornih za te infekcije je otporno na antibiotike, što tretmane bakteriofagama čini obećavajućom alternativom.

- Proučavajući te adaptacije, identifikovali smo nove biološke uvide koji su nam omogućili da napravimo fage sa daleko superiornijom aktivnošću protiv patogena otpornih na lekove na Zemlji- kažu istraživači .

Istraživanje je objavljeno u časopisu PLOS Biology.