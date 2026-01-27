Slušaj vest

Skinuta je oznaka tajnosti sa dokumenata koji se odnose na to ko je zapravo bio Josip Broz Tito. Danas ima mnogo Jugoslovena i nostalgičara koji se pozivaju na to vreme i kroz njega stalno prizivaju tadašnjeg lidera, Josipa Broza Tita.

Ceo njegov život, uključujući i njegove žene, počev od veze sa osobom koja je tada imala četrnaest godina, pa do misterije oko Jovanke Broz, koja je uspela da do poslednjeg dana svog života da sve drži u tajnosti, otvara mnoga pitanja.

Zašto čovek koji je uživao najveći luksuz u Srbiji i celoj Jugoslaviji, posedovao vile koje i danas postoje i tretiraju se kao najveće bogatstvo, kako Srbije tako i Hrvatske, od Briona pa nadalje, nije ostavio gotovo ništa svojim potomcima, za Kurir televiziju, govorili su Dejan Lučić, publicista, Mića Živojinović, pukovnik u penziji i Radovan Kalabić, književnik i istoriograf.

"Kad se otvori dosije Srbe će boleti glava"

Kako je Mića Živojinović istakao, Tito je bio jedan od agenata Kominterne i u odseku koji je bio predviđen za likvidacije.

- Pre 10 godina sam imao priliku da razgovaram sa načelnikom ruskog doma u Beogradu i pitao sam kako kako se može doći u posed tih dokumenata, a on se samo nasmejao i rekao: "Nemojte da žurite, kad otvorimo taj dosije vas Srbe najviše će boleti glava." Po tome sam mogao da zaključim da je Tito bio jedan od agenata Kominterne i u četvrtom odseku koji je bio predviđen za likvidacije. Njegova prva žrtva bio je čuveni general Danilo Srdić koji je komandovao konjičkom jedinicom formacijom brigade koji je 1917. godine učestvovao u borbi na delu fronta gde se nalazio takozvani Zimski dvorac i uveče ga je odlikovao Staljin najvećim odlikovanjem 10.05.1938. godine Ordenom Crvene zastave, da bi ga sutradan dao na likvidaciju po oceni koju mu je dao Josip Brzo Tito, koji je tada nosio nadimak Valter - rekao je Mića Živojinović i dodao:

Mića Živojinović - pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

Titov nadimak

Do sada nismo imali ni jedan skup na kome bi mogli dati odgovore na sva otvorena pitanja o Josipu Brozu Titu, istakao je Mića Živojinović.

- Nadimak su mu dali dvojica pripadnika stare policije Čeka koja je vladala još u Sovjetskom Savezu i oni su ga zapravo usmeravali da daje takve ocene da bi se intelektualci koji su tada takođe bili u Kominterni likvidirali i svi oni koji su predstavljali problem gde bi ugrozili bilo kakvu poziciju od bilo koga od njih, nije bitno da li su to bili Poljaci, Česi, Bugari ili čak Srbi i Hrvati koji su bili u Kominterni i koji su zastupali tu ideju. Pitanje Tita je otvorenog tipa, i do sada u Srbiji nismo imali ni jedan skup na kom bi mogli da damo neke odgovore na ta pitanja. Sve što se danas govori o Titu je u dokumentima koja su data malo po malo iz izvora koja dolaze najviše sa Zapada, a to su zapravo podaci koji mogu da služe u manipulaciji.

800 ubijenih komunista odanih Staljinu

Kako je Dejan Lučić istakao, Tito je za Nemce bio agent Vajz, a za Ruse Valter.

- Pozvaću se na istraživanje svojih prijatelja Pavla Matića i Milana Videvića. Oni su otkrili da je Titov otac bio Franz Josef Habsburg i majka Marija služavka na dvoru. Rođen je 16. juna 1892. godine. Ukrštenica mu je u bečkoj opštini Alsergrund i zapisano je da je majka Marija, a otac nepoznat. Podigli su ga jezuiti u Poljskoj, po svemu sudeći jezuiti odavno sarađuju sa engleskom obaveštajnom službom, tako da su iz tog šinjela izašli i Tito i Musolini i svi katolički i politički lideri su izašli iz istog i onda su bili preuzeti od MI6. Jezuiti su ga nabacili MI6, a MI6 ga je nabacio svome agentu Lavrentiju Beriji koji je od 1922. godine zarobljen za englesku službu u Istanbulu. Titov zadatak je bio da ubije 800 čestitih komunista odanih Staljinu i cilj je bio da ih zameni sa engleskim agentima. U Moskvi 1932. godine Tito je bio pod kontrolom operativca MI6 Ficroj Maklejn. Tito je 1926. bio u masonskoj loži Libertas u Zagrebu, koja je nelegalna, ali je 1939. u Londonu primljen u ložu Konkordia zajedno sa Vladimirom Bakarićem i Eduardom Kardeljem - rekao je Dejan Lučić i dodao:

Dejan Lučić - publicista Foto: Kurir Televizija

"Engleski je govorio sasvim dobro"

Kad se sastajao u Napulju sa generalom ili pukovnikom Aleksandrom u Napulju, toliko dobro je znao engleski da su razgovarali nasamo četiri sata.

- Za Nemce Tito je bio agent Vajz, a za Ruse Valter. 40. godine je bio u hotelu Pera Palas u Istanbulu i tamo je bio sa Bejlijem na kontaktu koji je bio šef MI6. Išao je po šinama britanske obaveštajne službe i govorio je sasvim solidno engleski jer kad se sa generalom ili pukovnikom Aleksandrom sastavio u Napulju, četiri sata su razgovarali nasamo. Dobro pripijen engleski agent koji je uništio Srbe i komuniste, ono što nije pobio sa Staljinovim čistkama, pobio je sa Golim otokom. Svi čestiti komunisti koji su verovali u to, koji nisu bili kao ustaše, koji su do 40. godine bili ustaše, pa onda postali partizani, pa ih i Tito doveo da pobiju po Srbiji on je sve likvidirao sa Golim otokom.

"Sam je navodio 15 datuma kada je rođen"

Radovan Kalabić je, za Kurir televiziju, istakao da je Tito bio tolika gromada da se nije mogla napisati cela istorija o njemu nego samo određeni prilozi.

- S obzirom na to da je u našoj nesrećnoj istoriji posleratnoj jedno drugo ime kao fenomen i fantom nazivano najvećim sinom svih naših naroda, tako i srpskog, to je jedna tragična epoha koja je prošla a vezana je za to ime, od datuma rođena do datuma smrti i sve ono između je laž vezana za Josipa Brzo Tita. Hroničari poput Pere Simića, koji je napisao knjigu "Titov fenomen 20. veka", izračunali su da je on sam navodio 15 datuma kada je rođen i 16 datuma kada je došao na čelo Komunističke partije Jugoslavije. Imajući takve podatke sa te strane možete tek onda zamisliti kako je bilo njegovim službenim biografima - rekao je radovan Kalebić i dodao:

Radovan Kalabić - književnik i istoriograf Foto: Kurir Televizija

"Bio je najopasniji antisrpski projekat"

Kada pogledamo Brozov prijem kod engleske kraljice Elizabete moramo se zapitati kako je moguće da engleska kruna prima jednog malog komunističkog diktatora.

- Tito je bio takva gromada da se nije mogla napisati njegova istorija nego samo određeni prilozi. On je pre svega jedan projekat duboke države, tadašnje globalne, koji je na regionalnom planu bio najopasniji antisrpski projekat a na međunarodnom planu najopasniji antiruski projekat. Kada pogledamo fotografije iz 1953. godine i Brozov prijem kod engleske kraljice Elizabete, pre svega kako je bio odeven, svaki naivni posmatrač te fotografije bi se zapitao kako je moguće da engleska kruna prima jednog malog komunističkog diktatora.

