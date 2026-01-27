Društvo
"Ne zaboravite na grumen zemlje naše otadžbine"! Ministarka Stamenkovski u našoj ambasadi u Rijadu: Neka su srećne i blagoslovene sve vaše borbe za ugled Srbije
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravila je u Ambasadi Republike Srbije u Rijadu, danas na Savindan.
"U ovoj velikoj pustinji, među kulama peska i zlata, ne zaboravite na grumen zemlje naše otadžbine, čuvajte ga kao blago čija vrednost nema cenu.
Neka su srećni i blagosloveni svi vaši trudovi, borbe i zalaganja za ugled i blagodat naše Srbije", napisala je ministarka Đurđević Stamenkovski.
