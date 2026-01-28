Slušaj vest

Pranje veša na niskim temperaturama može delovati ekološki i štedljivo, ali stručnjaci upozoravaju da ovakva praksa može ozbiljno ugroziti zdravlje vaše porodice. Veš na temperaturama od 30°C ili 40°C ne uništava bakterije, uključujući opasnu E. coli, i zato ne sme da se koristi za odeću, peškire, posteljinu i, posebno, dečju odeću.

Bakterije koje žive u našem organizmu uspevaju da prežive i razmnožavaju se na temperaturama ispod 60°C. Pranje na 30°C ili 40°C praktično ne eliminiše mikroorganizme, već im omogućava da se prenesu sa jednog komada odeće na drugi.

Istraživanja pokazuju da na patikama opranim na niskoj temperaturi može biti i do 10.000 bakterija povezanih sa izmetnim materijama. Čak i u vodi koju mašina koristi može se nalaziti oko milion mikroorganizama. Zbog toga niska temperatura ne pruža nikakvu sigurnost kada je reč o higijeni veša.

Odeća za bebe i kritični komadi veša

Posebnu pažnju treba posvetiti odeći za decu, donjem vešu, peškirima i posteljini, jer su oni najizloženiji bakterijama. Stručnjaci preporučuju da se ovakvi komadi uvek peru na temperaturama od najmanje 60°C, dok je za beli i posebno otporan veš idealno 90°C.

Obavezno operite second hand garderobu na odgovarajućoj temperaturi Foto: Shutterstock, Ilustracija

Saveti stručnjaka za bezbedno pranje veša

Da biste se zaštitili od bakterija, mikrobiolozi preporučuju:

Visoka temperatura: Veš ne perite ispod 60°C. Za maksimalnu sigurnost, beli veš i veoma prljav veš peru se na 90°C.

Redovno čišćenje mašine: Jednom mesečno pustite mašinu da radi prazna na 90°C, uz dodatak sirćeta ili specijalnog sredstva za čišćenje, kako bi se uklonile bakterije iz bubnja.

Brzo sušenje veša: Sušilica na visokoj temperaturi dodatno uništava bakterije. Ako sušite na vazduhu, ne ostavljajte vlažan veš dugo u mašini ili u korpi.

Zdravlje je važnije od uštede

Iako su niže temperature primamljive zbog uštede energije i očuvanja tkanina, kod kritičnih komada veša nema kompromisa. Veš mora da se pere na 60°C ili više kako bi bio zaista čist i bezbedan. Redovno čišćenje mašine i pravilno sušenje doprinose dodatnoj zaštiti i zdravlju cele porodice.