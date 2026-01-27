Slušaj vest

U mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu upućen je novi kontingent Vojske Srbije, koji čine pešadijska četa iz sastava Druge brigade kopnene vojske, štabni oficiri i grupa specijalističkih oficira.

Oni će zameniti pripadnike Vojske Srbije koji su od sredine jula prošle godine, u složenom bezbednosnim okruženju, bili angažovani na zadacima očuvanja mira u sektoru „Istok“ misije u Libanu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Angažovanje kontingenta koji je sinoć doputovao u Republiku Srbiju ocenjeno je od strane pretpostavljenih starešina i komande misije kao izuzetno profesionalno i odgovorno, čime su na najbolji način opravdali ugled srpskog vojnika i dostojno reprezentovali Vojsku Srbije i našu zemlju u međunarodnom okruženju.