Novi kontingent Vojske Srbije u misiji UN u Libanu: Srpski vojnici profesionalno predstavljaju našu zemlju u međunarodnom okruženju FOTO
U mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu upućen je novi kontingent Vojske Srbije, koji čine pešadijska četa iz sastava Druge brigade kopnene vojske, štabni oficiri i grupa specijalističkih oficira.
Oni će zameniti pripadnike Vojske Srbije koji su od sredine jula prošle godine, u složenom bezbednosnim okruženju, bili angažovani na zadacima očuvanja mira u sektoru „Istok“ misije u Libanu.
Angažovanje kontingenta koji je sinoć doputovao u Republiku Srbiju ocenjeno je od strane pretpostavljenih starešina i komande misije kao izuzetno profesionalno i odgovorno, čime su na najbolji način opravdali ugled srpskog vojnika i dostojno reprezentovali Vojsku Srbije i našu zemlju u međunarodnom okruženju.
Vojska Srbije je učešće u misiji Ujedinjenih nacija u Libanu otpočela 2010. godine, a osim kontingenta u sektoru „Istok“, trenutno je u ovoj operaciji raspoređen i vod Vojske Srbije za zaštitu mirovnih snaga, u sektoru „Zapad“. Naša vojska angažuje snage i sredstva u još osam mirovnih operacija, u Africi i na Bliskom istoku, dajući tako doprinos izradnji i očuvanju mira u svetu.