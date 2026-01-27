Slušaj vest

Patrijarh Porfirije, koji je povodom Savindana predvodio liturgiju u Hramu Svetog Save, naglasio je da je Sveti Sava pokazao da je mir fundament svakog uzrastanja, svakog napretka i svakog prosperiteta.

Na početku besede patrijarh je naveo da je Sveti Sava, prvi srpski arhiepiskop, koji je utemeljio veru u Hrista i pravac života srpskom narodu.

"Danas sabrani ovde, kao i naša braća i sestre, pravoslavni Srbi, sabrani širom zemljinog šara, služeći najpre ono što je najvažnije - svetu liturgiju - slavimo Svetog Savu, prvog arhiepiskopa srpskog, a slaveći njega slavimo Hrista", kazao je patrijarh koji je podsetio da je Sveti Sava bio carskog roda, princ, namenjen da bude vladar, saopšteno je iz SPC.

Ali je, kako je naglasio, prepoznao upravo tajnu Hristove poruke upućene svima i svakome - "ako hoćeš savršen da budeš, krst svoj uzmi i pođi za mnom".

Foto: Spc

"I nije samo čuo, nego su te reči pale na njegovu dušu, na njegovo srce, proklijale i rodile takvim plodom da se od njega i danas naslađujemo. Te reči su postale trajno naš orijentir i pravac. Uzeo je krst svoj i pošao za Hristom, napustio svet i postao monah da bi se upodobio Hristu, da bi mogao zajedno sa apostolom Pavlom da kaže - ne živim više ja, nego Hristos u meni", naglasio je patrijarh.

Prema njegovim rečima, Savin život se nije zatvorio odlaskom na Svetu Goru.

"Slavimo Svetog Savu i molimo se da on bude naš pokrovitelj, zastupnik i predstojatelj u molitvi pred Bogom, ali isto tako da bude i primer za ugled, da slušamo njegovu reč, da idemo njegovim putem i stazama koje vode u život večni i koje već sada i ovde taj život večni čine nama dostupnim", rekao je patrijarh i dodao da je veliki blagoslov i radost biti na današnji dan sabran u hramu posvećenom Svetom Savi.

Naglaiso je da, nažalost, i danas mnogi žele da diskredituju ličnost Svetog Save.

Patrijarh je naveo da se o Svetom Savi može govoriti mnogo i na mnogo načina, i da mnogi od načina otkrivaju po jedan deo njegove ličnosti.

Foto: Spc

"Naravno, postoje i putevi i načini razumevanja i pristupa Svetom Savi koji imaju ne za cilj da afirmišu ličnost Svetog Save, nego da je diskredituju i takvih je pristupa kroz istoriju bilo, a nažalost, ima ih i danas", rekao je on.

Prema rečima patrijarha, Sveti Sava ne bi bio ono što jeste da nije do kraja u potpunosti prihvatio poziv Božji.

"Zato je i mogao, iako u suštini mlad, kao čovek ljubavi, kao čovek mira, kao čovek prosvećen svetlošću i svetlošću Božjom da postane učitelj svima", poručio je patrijarh.