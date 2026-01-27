Slušaj vest

Dramatične slike zabeležene su večeras na putu kod Kladova.

Naime, kako se može videti na snimku sa lica mesta, veliki odroni su na više mesta između Donjeg Milanovca i Kladova.

Zbog velike količine zemlje i kamenja put je neprohodan.

Ekipe su poslate da uklone velike količine kamenja na putu ka Rumuniji.

Kurir.rs/RINA

