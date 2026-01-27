Zbog velike količine zemlje i kamenja put je neprohodan.
Ogromni komadi stena obrušili se na put. Drama kod Donjeg Milanovca, saobraćaj blokiran (VIDEO)
Dramatične slike zabeležene su večeras na putu kod Kladova.
Naime, kako se može videti na snimku sa lica mesta, veliki odroni su na više mesta između Donjeg Milanovca i Kladova.
Zbog velike količine zemlje i kamenja put je neprohodan.
Ekipe su poslate da uklone velike količine kamenja na putu ka Rumuniji.
Kurir.rs/RINA
