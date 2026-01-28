Slušaj vest

Za samo jedan dan na putevima u Srbiji dogodilo se čak 89 saobraćajnih nezgoda. Pored brojnih apela i upozorenja, crna statistika nastavlja svoj trend. Ovu temu za Kurir je prokomentarisao doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja Vladimir Jevtić.

- Za 10 godina u Srbiji je povređeno u saobraćaju oko 215 hiljada stanovnika, to je kao da je ceo Niš otišao u bolnicu. Poginulo nam je 6 hiljada ljudi, to je kao da je grad veličine Uba izbrisan iz Srbije. Prošle godine smo imali skoro 33 hiljade registrovanih nesreća, skoro 1000 više od prethodne godine. Ne može represija da bude jedini element, imamo problem sa izvesnošću kazne - kaže Jevtić objašnjavajući da se događa da ljudi nekažnjeni prođu posle prekršaja što im dopusti da se opuste.

Treba podići nivo edukacije

Jevtić dodaje da je sada tužilaštvo ključno, kao i edukacija:

- Treba podići nivo rada auto škola jer su na najnižem nivou ikada. Sve se svelo na novac - kaže Jevtić.

Jevtić podseća i da sve topliji dani znače i veće učešće motociklista u saobraćaju, najranjivije grupe:

- Vozači automobila često zaborave da uopšte postoje motociklisti u ovom periodu. Manje se daje pokazivač pravca, imamo naglo promenjivanje pravca, a i naglo kočenje može biti problematično za motocikliste koji treba da vrate reflekse od prethodne godine. Apelujem na vozače automobila da obrate pažnju, posebno zbog dostavljača hrane koji rade u nehumanim uslovima - kaže Jevtić.

