Slušaj vest

I na izlazu i na ulazu u blokadi su granični prelazi Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Kaluđerovo, Đerdap, Ribarci, Preševo, Batrovci, Bezdan, Bogojevo, Šid i Bačka Palanka, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Granični prelazi Srpska Crnja, Vatin, Vrška Čuka, Gradina, Neštin i Strezimirovci su u blokadi samo na izlazu.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Magla će ujutru i tokom većeg dela prepodneva smanjivati vidljivost na putevima u Timočkoj krajini, ali i u jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije, a na pojedinim deonicama vidljivost može biti smanjena i na manje od sto metara, zbog čega upravljanje vozilom postaje znatno napornije, upozoravaju iz AMSS-a.

Vozači treba da obrate pažnju i na stanje kolovoza, jer usled magle putevi mogu biti vlažni, a zbog temperature oko nultog podeoka i poledica je moguća, a to, u kombinaciji sa slabom vidljivošću, povećava rizik od lančanih sudara, sustizanja vozila i sletanja sa puta.

Vozačima se savetuje oprez, sporija vožnja, veće odstojanje i obavezna upotreba kratkih svetala.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBiz"Ovo traje od 2014, sada je eskaliralo!" Sofronijevićeva na Batrovcima: Država stoji uz prevoznike, pisali smo Ursuli fon der Lajen
Aleksandra Sofronijević
InfoBizGRANICE ZAKLJUČANE ZA KAMIONE: Mađari ih ne puštaju do Srbije, vozači u strahu od gubitka dana i deportacija, Mandić: Morali smo da intervenišemo
kamioni01 AP Edvard Molnar.jpg
InfoBizBlokada granica ka Šengenu se nastavlja: Teretni saobraćaj i danas u potpunom zastoju, kamiondžije štrajkuju dok EU ne odgovori na zahteve
profimedia-1069487615.jpg
InfoBiz"NESTAŠICA HRANE, LEKOVA I GORIVA! POSLEDICE ŠTRAJKA KAMIONDŽIJA NESAGLEDIVE!" Ovo su problemi sa kojima se mogu suočiti trgovinski lanci usled dužeg zastoja
kamioni kolona kamiona zastoj na granici
InfoBizKAMIONDŽIJE PROŠIRUJU ŠTRAJK NA JOŠ DVA PRELAZA U SRBIJI! Kilometarske kolone na Batrovcima, ujedinili se vozači Zapadnog Balkana, a rešenje je moguće do PETKA!
profimedia-1069487615.jpg
InfoBizPOGLEDAJTE KAKVO JE SADA STANJE NA PRELAZIMA: Kamioni parkirani jedan uz drugi, ljudi na asfaltu, granice zatvorene - teretni saobraćaj u totalnom zastoju
collage.jpg
InfoBizOglasila se Evropska komisija zbog štrajka kamiondžija: Evo kada će izaći sa novom viznom strategijom
kamioni kolona kamiona zastoj na granici
InfoBizKamiondžije poručile - Ostajemo i 3 meseca ako treba! EU dobila rok, blokada može da traje i duže
Štrajk kamiondžija Bačka Palanka