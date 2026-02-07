Slušaj vest

Na vanrednoj tematskoj sednici Vlade Srbije koja je održana u nedelju, predsednik Aleksandar Vučić rekao je da bi se obezbedili mir, sigurnost i bezbednost građanima, odnosno da bi se očuvala stabilnost zemlje, neophodan je angažman svih državnih organa.

Kako je istakao, za svaku zemlju posebno značajno pitanje je pitanje vojske i zbog toga je najavio da će lično obići sve fabrike namenske industrije u Srbiji kako bi se rešili problemi, a da će se ove godine još više raditi na uspostavljanju strukturnih elemenata za uvođenje i služenje vojnog roka.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je profesor doktor Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke.

- Uvođenje vojnog roka je i prethodne godine bilo aktuelna tema zbog jačanja odbrambenih kapaciteta Srbije, sve u kontekstu nove geopolitičke situacije koja u bezbednosnom smislu ide ka putu trke u naoružavanju u EU. Samit u Davosu koji je ekonomske prirode je sada bio i političke i bezbednosne jer nismo sigurni šta će biti sa konceptom evropske bezbednosti i NATO alijanse - kaže Bjegović.

Vojni rok će trajati 75 dana

On dodaje da Srbija mora naći svoje mesto po pitanju bezbednosti, a jasno je da se mora osloniti na sebe jer je vojno neutralna:

- U poslednjih 15 godina nismo imali obavezno služenje vojnog roka, a jasno je da će biti odmrznut. Skupština treba da usvoji to da će vojni rok trajati 75 dana, a ne kao pre 6 meseci, kako bi nadoknadili ono što je propušteno, a to je da naše mlade generacije nisu sposobne da stanu u vojnički stroj, odbrane svoje živote i naš teritorijalni integritet - kaže Bjegović.

Bjegović kaže da je 125 objekata spremljeno za nove regrute, a radi se i na osposobljavanju poligona za završnu obuku.

- Mislim da je 99% građana i mladih zadovoljno što će krenuti vojni rok. Početkom godine je krenuo i u Hrvatskoj, a mnoge evropske zemlje su vratile vojni rok. Treba gledati šta se radi kod komšija i u Evropi, a samo Nemačka je uložila preko 100 milijardi evra u naoružanje i opremu. To miriše, a i čujemo od mnogih evropskih zvaničnika, da li je na pomolu novi veliki, globalni sukob?

Godišnje će biti obučeno 20 hiljada vojnika

Bjegović dodaje da se Srbija ne meša ni u čiju unutrašnju politiku i bezbednosna pitanja, ali moramo da sami brinemo o svojoj bezbednosti, što je na sednici Vlade u nedelju i istaknuto.

- Vojni rok će uslediti ili u junu ili septembru, a plan je da godišnje kroz obuku prođe 20 hiljada naših vojnika. Dovoljno je 75 dana za osnovnu pešadijsku obuku. Glavni cilj je da što veći broj ljudi za manji vremenski period prođu ovu obuku. Kasnije će jednom godišnje biti pozivani na vojne vežbe što će nadoknaditi i nešto što se možda ne uklopi u ovih 75 dana obuke - kaže Bjegović.

Srpska vojno namenska industrija veliki svetski akter

On dodaje da je najvažnije da se Srbija oslanja na sopstvene kapacitete i vojno namensku industriju koja je pokazala svetski uspeh.

- Mnogo oružja i tehnike izvozimo u druge države, a SAD je jedan od naših najvećih kupaca. Jedno vreme je izvoz bio i zabranjen kako bi popunili svoje kapacitete. Veliki broj ljudi je zaposlen u našoj namenskoj industriji. Bilo je zlonamernih izjava da mi prodajemo oružje u ratnim područjima, što nije istina. Raduje me što ćemo u narednih godinu i po dana udvostručiti ulaganje u naše vojne snage, jer ako naša država nije jaka ne može biti ni ekonomski stabilna - kaže Bjegović.

Bjegović podseća da je Srbija istaknuta kao najmoćnija vojna sila u regionu, iako situacija nije bila takva pre 10 godina:

- Veliki zamah i ulaganje u vojsku je započet 2015. godine, a za tako kratak period je dobro što kažu daje Srbija postala vojna supersila. Vrše se odlične procene kom delu vojske treba dati akcenat, a to su prvenstveno odbrambeni kapaciteti. Siguran sam da ćemo u narednim mesecima pojačati protivvazdušnu odbranu. Po mojim saznanjima Srbija će dobiti najmoćniji PVO sistem, gvozdenu kapiju, čiji je efekat uništenja projektila 90%, što bi obezbedilo naš vazdušni prostor - kaže Bjegović.

