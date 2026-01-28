Slušaj vest

Egipat je destinacija koja već decenijama privlači putnike željne topline, sunca i odmora bez sezonskih ograničenja. Obala Crvenog mora poznata je po tirkiznoj boji mora, dugim peščanim plažama i jednom od najbogatijih podvodnih svetova na svetu, što ovu regiju čini idealnim izborom kako za opuštanje, tako i za aktivan odmor. Spoj prirodne lepote, prijatne klime i savremenih hotelskih kompleksa čini Egipatsavršenom destinacijom za porodice, parove i sve one koji žele kvalitetan i bezbrižan boravak.

Među najatraktivnijim delovima egipatske obale izdvaja se oblast Makadi Bay, smeštena južno od Hurgade, poznata po mirnijem ambijentu, prostranim plažama i modernim resortima koji nude visok nivo usluge i komfora.

Foto: Promo

Albatros Makadi 5★ je potpuno nov hotel, otvoren 14. februara 2025. godine, i već na prvi pogled ostavlja utisak modernog, prostranog i pažljivo osmišljenog kompleksa. Zahvaljujući izuzetno bogatom sadržaju za decu i odrasle, predstavlja idealan izbor za goste svih uzrasta. Hotel se nalazi u Makadi Bay-u, na oko 35 km od aerodroma u Hurgadi, na lokaciji koja pruža mir i privatnost, daleko od gradske gužve.

Foto: Promo

U ponudi hotela nalazi se ukupno 548 smeštajnih jedinica, uključujući standardne, superior i porodične sobe, prilagođene različitim potrebama gostiju. Sve sobe su moderno opremljene i poseduju klima-uređaj, SAT TV, mini-bar, sef, fen za kosu i Wi-Fi internet, pružajući maksimalnu udobnost tokom boravka.

Gastronomska ponuda obuhvata četiri restorana i pet barova, dok je usluga u hotelu Ultra All Inclusive, koja uključuje doručak, kasni doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima.

Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela je izuzetno bogata ponuda sadržaja. Gostima je na raspolaganju čak 15 bazena, od kojih se tri greju tokom zimskog perioda, veliki aqua park sa devet tobogana, poseban dečiji aqua park i otvoreni jacuzzi. Ljubiteljima sporta dostupni su dva teniska terena, teren za odbojku, fudbalski teren, kao i brojne aktivnosti poput boćanja, odbojke na pesku, stonog tenisa i bilijara. U okviru hotela nalazi se i centar za ronjenje, idealan za istraživanje bogatog podvodnog sveta Crvenog mora.

Foto: Promo

Hotel se nalazi uz sopstvenu privatnu peščanu plažu dugu oko 600 metara, sa pontonom i zonom sa plitkom vodom, zbog čega se preporučuje korišćenje obuće za kupanje. Ležaljke i suncobrani na plaži i oko bazena dostupni su gostima bez dodatne doplate.

Najmlađim gostima namenjeni su kids club, dečiji bazen i aqua park sa pet tobogana, što Albatros Makadi Resort čini posebno pogodnim za porodična putovanja.

Foto: Promo

Albatros Makadi 5★ predstavlja savršen izbor za moderan i bezbrižan odmor u Egiptu, uz spoj novog hotela, bogatog sadržaja, privatne plaže i kvalitetne Ultra All Inclusive usluge. Idealan je za porodice sa decom, ali i za sve goste koji žele aktivno letovanje, opuštanje i uživanje u suncu Crvenog mora tokom cele godine.

U ponudi Turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski paket aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji uključuju povratnu avio-kartu, transfere, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i usluge predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od destinacije.

Foto: Promo

Avio aranžmani za Egipat dostupni su tokom cele godine putem redovnih i čarter letova. Paket aranžmani za Siciliju, odnosno Kataniju i Palermo, realizuju se redovnim avionskim linijama – od 25. maja svakog ponedeljka za Kataniju i od 3. juna svake srede za Palermo.

Pored čarter letova iz Beograda za Tunis, kao i za Antalijsku i Egejsku regiju u Turskoj, 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom Monastir), koji će saobraćati svake subote od 6. juna 2026. godine.

Više informacija o ponudi hotela, kao i mogućnost online rezervacije, dostupni su na zvaničnom sajtu www.1atravel.rs, dok se za dodatna pitanja putnici mogu obratiti call centru na broj 011 655 78 00.