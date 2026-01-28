Slušaj vest

Školska slava obeležena je, nakon 12 godina, i u školi u valjevskom selu Oglađenovcu, koja je ponovo otvorena prošlog septembra, nakon više od jedne decenije.

Roditelji su podržali inicijativu Crkvene opštine da se škola otvori, što je omogućilo Ministartvo prosvete.

Ponovo je ove školske godine oživela škola u valjevskom selu Oglađenovcu, nakon 12 godina od zatvaranja jer nije bilo đaka. Dolaskom novog sveštenika selo je dobilo dva učenika, pa su uz postojeća dva, stvoreni uslovi da škola ponovo otvori svoja vrata.

- Mi imamo troje dece, najstariiji je osmi razred i ide u Valjevsku Kamenicu, srednje je treći razred sada ide ovde, išla je u Kamenicu. Sve je počelo inicijativom sveštenika Marka, koji je već kod nas godinu dana. On je dao predlog da se škola otvori, mi kao roditelji smo podržali. Mnogo je lakše moram priznati, ranije je u šest izlazila iz kuće u tri se vraćala. A sada ustaje u sedam u pola osam kreće u školu oko dvanaest dolazi i ima vremena za sve. Tako da mi smo prezadovoljni - kaže Biljana Radosavljević za RTS.

Škola u Oglađenovcu Foto: Printscreen/RTS

- Mi smo uspeli uz pomoć tih roditelja koji su nesebično pomogli. To je uspeh čitavog sela i čitave parohije jer smo bili jedinstveni i svi su kao jedno pomagali, radili, bilo kakav posao da se dešavao ovde, da li je to bilo finansijski, fizički i tako za svoju decu, svako je od sebe dao ono što je mogao - kaže prota Marko Todorović, sveštenik u Oglađenovcu kod Valjeva.

Otvaranju škole u Oglađenovcu početak je i novog života u selu. Iako prostorno mala i trenutno sa tek četiri učenika, škola predstavlja budućnost sela.

Škola u Oglađenovcu Foto: Printscreen/RTS

- Retkost je da više od jedne decenije škola koja je zatvorena ponovo otvori svoja vata. Nadam se da će u budućnosti biti još primera,ne samo u valjevskom okrugu nego i šire. I ne samo da je to jako bitno za đake ove škole, za njihovo vaspitanje i obrazovanje, nego i za dalju socijalizaciju dece - navodi Milica Mladenović Kojić, v.d. direktora OŠ "Milovan Glišić" u Vljevskoj Kamenici.

Škola u Oglađenovcu veruju meštani ima perspektivu u narednoj deceniji sa još nekoliko budućih učenika iz porodica koje su ostale u selu ili se vraćaju da žive u ovom kraju.

Kurir/ RTS