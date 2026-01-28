Slušaj vest

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, boravio je u poseti Svetoj Gori.

Tokom posete, ministar Popović obišao je, kako je saopšteno, manastir Vatoped, gde je razgovarao sa igumanom manastira, arhimandritom Jefremom.

Tom prilikom ministar Popović je istakao:

"Značaj duhovne podrške koju srpski narod vekovima dobija iz ovog svetogorskog manastira, kroz bogosluženja i molitve za srpski narod, predstavljaju snažan podsticaj očuvanju našeg nacionalnog i duhovnog identiteta".

U Vatopedu se uoči Savindana služila večernja služba, posvećena prvom srpskom arhiepiskopu i prosvetitelju, Svetom Savi Foto: Kabinet ministra

U Vatopedu se uoči Savindana služila večernja služba, posvećena prvom srpskom arhiepiskopu i prosvetitelju, Svetom Savikoji je u ovom manastiru boravio sedam godina, a na sam dan praznika sveta liturgija.

U centralnom hramu postavljena je ikona Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog koji ispred manastira Vatoped stoje u zagrljaju. U toku bratskog sabranja, posle službe, monasi su u gostoprimnici čitali žitije Svetoga Save, čiji je lik freskopisan iznad centralnog mesta koje pripada igumanu manastira. Iguman manastira, arhimandrit Jefrem održao je nadahnutu i srdačnu besedu u čast Svetoga Save.

"Pojas Presvete Bogorodice, koji je srpski knez Lazar darovao Vatopedu, svedoči o duhovnoj povezanosti dva naroda i dve crkve, i predstavlja jednu od najznačajnijih svetinja Svete Gore i celog hrišćanskog sveta" rekao je ministar Popović, a saopštilo to ministarstvo.

Iguman manastira, arhimandrit Jefrem održao je nadahnutu i srdačnu besedu u čast Svetoga Save Foto: Kabinet ministra

Duhovne i istorijske veze manastira Hilandar i Vatoped potiču iz 12. veka, kada su Sveti Sava i njegov otac Sveti Simeon Mirotočivi boravili u Vatopedu i postali njegovi veliki ktitori.

Sveti Sava je manastiru Vatoped darivao sav novac koji je dobijao od roditelja i svoje braće. Zbog velike pomoći u zidanju crkava i konaka u Vatopedu, nazvan je i drugim ktitorom Vatopeda.

Upravo iz ovog manastira započeta je obnova razrušenog Hilandara, što je omogućilo srpskom narodu da dobije svoj manastir na Svetoj Gori. Od tada, do danas, odnosi dva manastira su više nego bratski, o čemu svedoči tradicija da na Vavedenje, slavu manastira Hilandara, liturgiju služi iguman Vatopeda, dok na Blagovesti, slavu manastira Vatopeda, liturgiju služi iguman Hilandara.