Minstarstvo prosvete pozdravlja napore nove uprave Državnog univerziteta u Novom Pazaru pod rukovodstvom prof. dr Tanje Soldatović, novoizabrane rektorke, da kroz dijalog sa svim zainteresovanim stranama dođe do normalizacije nastavnog procesa na ovoj visokoškolskoj ustanovi, saopšteno je.

- Postignum dogovorom stvoreni su uslovi da poslednja visokoškolska ustanova, čiji su objekti bili u fizičkoj blokadi, počne sa radom u skladu sa zakonom. Autonomija univerziteta mora da postoji, univerziteti treba da rade, nastava da se odvija. Politizacija obrazovnog procesa i blokade ne smeju da naruše obrazovni tok i pravo svakog studenta na obrazovanje - rekao je ministar Stanković.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

On je istakao važnost da je uspostavljenim dijalogom jasno razdvojen obrazovni proces od politike i naveo da je za studente najbolje što će se nastava odvijati neposredno u sedištu ustanove, umesto dosadašnje onlajn nastave.

Nakon izlaska iz blokade Državnog univerziteta u Novom Pazaru, na svim visokoškolskim ustanovama nastava i ispiti se organizuju u skladu sa zakonom u sedištima ustanova.