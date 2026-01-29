Slušaj vest

Jedno iskreno pitanje, postavljeno bez patetike i bez velikih očekivanja, otvorilo je veliku raspravu i pokazalo da, uprkos brzom vremenu i poljuljanim vrednostima, naš narod nije izgubio ljudskost i plemenitost.

Naime, na Instagram stranici "Grčka info" jedan otac, koji je želeo da ostane anoniman, opisao je realnost svoje porodice i zamolio za savet - ne iz radoznalosti, već iz potrebe da donese najbolju odluku za svoju decu.

Poruka jednog oca izazvala je buru komentara. Foto: Instagram Printscreen/grckainfo

"Ne volim da kukam, ali stvarno mi je teško da razumem kako danas porodice sa prosečnim primanjima uspeju da odu na more. Zanima me da li sam jedini koji se ovako oseća ili nas ima još. Iskreno da napišem kako jeste - Radimo supruga i ja, imamo dvoje dece i dve prosečne plate, radimo po ceo dan, trudimo se, štedimo gde možemo, ali kada dođe leto svake godine odustanemo jer uvek iskrsne nešto bitnije da se plati ili kupi", napisao je on i dodao:

"Kada se sve sabere - računi, hrana, škola, gorivo ne ostane prostor da se lako kaže: "Idemo na more". A deca rastu, slušaju u školi gde su drugi bili, gledaju slike, mada su takvi malo povučeni i nikada ne pitaju zašto mi ne idemo - kazao je on i dodao da ne traži savršen odmor i skupe hotele.

Ljudi poručili da Grčka i dalje ima povoljne destinacije Foto: Shutterstock

"Samo par dana da se sklonimo, da deca vide more i da se malo opuste. Ali, sa dve prosečne plate, kada sve obaveze prođu, letovanje deluje kao luksuz. Ako neko ima iskren savet iz realnog života kako da se uklopimo bez velikog pritiska, voleo bih da čujem. Ne pitam iz radoznalosti nego jer pokušavam da donesem odluku za svoju porodicu", zaključio je on.

Mnogi ljudi su požurili da daju savete.

"Imam penziju 31.000 dinara i idem kako znam i umem. Živim za to da odem", napisala je jedna Jelena.

Mnogi su savetovali rane rezervacije i plaćanje na rate.

"Rana rezervacija u decembru i plaćanje na rate do polaska, tako idu sve porodice koje imaju prosečna primanja. Naravno, ne hranimo se u restoranima, već sami spremamo hranu, jedemo i paštetu i paradajz. Neka nas zovu i paradajz turisti, ali mi evo tako vodimo decu i idemo na more već 20 godina. Ne znam kakav luksuz ljudi traže, jednostavno - ponašate se kao kući i jedete ono što inače jedete".

Mnogi su savetovali rane rezervacije i plaćanje na rate. Foto: Shutterstock

Svetlana je istakla da se u Grčkoj može letovati i po ceni od 135 evra po osobi.

"Ja sam 2024. išla sa decom preko agencije sa uključenim prevozom u Kokino Nero, prelepo malo mesto gde letuju samo Grci i Poljaci. Platili smo 135 evra po osobi i to na rate do polaska, mogu i čekovi da se deponuju do nove godine. Divno je bilo, a i dobro je što je mesto malo - nema sadržaja koji iziskuju dodatni trošak, luna park i slično. Ali, nema gužve, voda čista, topla, bez talasa. Nama je bilo super. I ja sam bila u sličnoj situaciji kao vi, ali može se priuštiti, deca su skromna. Tražite neka manja mesta u sezoni ili idite u junu, septembru. Sve najbolje vam želim i vidimo se na moru ove godine", navela je Svetlana.

Javili su se i penzioneri, roditelji sa troje dece i ljudi sa minimalnim primanjima, koji su poručili da more ne mora da bude luksuz, već stvar prioriteta i organizacije.

Od saveta do ponuda pomoći

Ipak, ono što je posebno obeležilo ovu raspravu jeste talas ljudskosti. Mnogi komentatori nisu se zadržali samo na savetima, već su ponudili konkretnu pomoć - od ideja da se simboličnim uplatama porodici olakša odlazak na more, do apela turističkim agencijama da ponude makar nekoliko dana odmora.

Mnogi se nisu zadržali samo na savetima, već su ponudili konkretnu pomoć Foto: Shutterstock

"Bilo bi lepo da se ovoj porodici ponudi aranžman od par dana. Sigurna sam da nijedna agencija neće propasti zbog toga", napisala je jedna Branislava.

Zbog velikog interesovanja, oglasila se i administracija stranice "Grčka info“, navodeći da su dobili veliki broj upita za kontakt ove porodice.

"Sve upite smo prosledili autoru objave, a ukoliko dobijemo saglasnost da se kontakt podeli, obavestićemo sve zainteresovane. Hvala svima na podršci i iskrenoj želji da pomognete", poručili su sa stranice.