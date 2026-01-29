Slušaj vest

Male stvari često govore najviše o ljudima. Jedan običan papirić sa ulice podsetio je koliko poštenje i empatija još uvek postoje među nama.

Potez jednog momka oduševio je brojne korisnike mreže X, nakon što je njegov prijatelj podelio priču.

- Drug je našao papirić na ulici. U njemu umotano 1.000 dinara, sa dva broja telefona i po 500 din. Ode i uplati dopunu na oba broja. Okrene broj, javi se žena i zahvaljuje se: "Sin je išao da uplati i mnogo se potresao što je izgubio pare" - napisao je on i dodao:

- Ponosan sam na ovakve ljude i što se družimo.

Njegova objava mnogima je, kako kažu, ulepšala dan.

Ovo vraća veru da je na svetu više dobrote nego što mislimo - navodi se u jednom od komentara.

Jedna korisnica navela je da su "takvi ljudi retkost".

