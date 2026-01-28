UPALJEN ALARM ZA POLA SRBIJE! RHMZ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU: Evo kakvo nas vreme čeka po danima, stižu olujni udari vetra i padavine
Srbija se nalazi pred periodom dinamičnih atmosferskih promena. Dok će sutrašnji dan obeležiti olujni udari vetra i prolazna kiša, kraj nedelje donosi promenu smera vetra i postepeni pad temperature. Ako ste planirali put u planinske predele, pripremite se za zimski scenario, dok će u gradovima kišobran biti obavezan rekvizit sve do početka februara.
Vremenska prognoza za Srbiju za sredu
U sredu ujutro ponegde će biti slabog mraza, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlјe magla ili niska oblačnost se mogu zadržati duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u vremenskoj prognozi.
Tokom dana se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Vetar umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije.
Žuti meteoalarm upozorava na jak olujni vetar u Banatu i Pomoravlju. Udari vetra biće jači od 60 km/h. Zbog ove potencijalno opasno pojave su moguće:
- štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini
- problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)
- štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje manjih i tanjih grana)
- problemi u građevinarstvu - naročito u radu sa kranovima
- indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)
RHMZ upozorava i na maglu koja će smanjivati horizontalnu vidljivost na manje od 200 metara.
Prvi stepen upozorenja na ovu pojavu znači da su mogući:
- problemi u saobraćaju (moguća blokada saobraćaja)
- komplikacije u već teškoj situaciji (delimična ili potpuna blokada akcija spašavanja)
- nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate
- pri niskim temperaturama objektivna opasnost od mržnjenja kapljica magle i zaleđivanja
Vremenska prognoza za Srbiju za četvrtak
U četvrtak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i severu Srbije uz više oblačnosti sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama povremeno olujni južni i jugoistočni vetar.
Najniža temperatura će biti od 0 do 7 stepeni, a najviša od 8 do 15 stepeni.
Vremenska prognoza za Srbiju za petak
U Srbiji će, kako je najavio RHMZ, u petak 30. februara biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 5 do 9 stepeni.
Vremenska prognoza za Srbiju za vikend
U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, i to uglavnom na severu i zapadu. Vetar ponovo u pojačanju, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 4 stepeni, a najviša od 4 do 8 stepeni.
- Od nedelje prestanak padavina i razvedravanje, ali uz zahlađenje – zaključuju u RHMZ.
Vremenska prognoza za Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Zlatibor za pet dana
Beograd:
- Sreda: Mogući su pljuskovi, najniža temperatura 4, najviša 13 stepeni
- Četvrtak: Slično vreme, umereno oblačno, najniža temperatura 7, najviša 13 stepeni
- Petak: Jače naoblačenje sa slabom kišom, najniža temperatura 4, najviša 7 stepeni
- Subota: Potpuno oblačno, najniža temperatura 2, najviša 5 stepeni
- Nedelja: Oblačno i hladno, od jutarnjih 1 do maksimalnih 4 stepena u toku dana
Novi Sad
- Sreda: Mogući su pljuskovi, najniža temperatura 1, tokom dana do 11 stepeni.
- Četvrtak: I dalje umereno oblačno, od jutarnjih 4 do maksimalnih 11 stepeni
- Petak: Oblačno sa slabom kišom, najniža temperatura 3, najviša 7 stepeni
- Subota: Oblačno sa slabom kišom, od 2 stepena ujutru do 5 stepeni tokom dana
- Nedelja: Oblačno, najniža temperatura 1, najviša 4 stepena
Niš
- Sreda: Sunčani intervali uz umerenu oblačnost, ujutru -1, u toku dana do 13 stepeni
- Četvrtak: Toplo za ovaj period, malo i umereno oblačno, od jutarnjih 5 do najviše 14 stepeni
- Petak: Slaba kiša, hladnije i oblačno, najniža temperatura 5, maksimalna 8 stepeni
- Subota: Oblačno, od jutarnjih 3 do maksimalnih dnevnih 6 stepeni
- Nedelja: Oblačno, minimalna 1, maksimalna 4 stepena
Kragujevac
- Sreda: Mogući su pljuskovi, ujutru -1 stepen, tokom dana 11 stepeni
- Četvrtak: Najtopliji dan, posle jutarnjih 6 stepeni biće do 15 stepeni uz malo oblaka
- Petak: Oblačno i slaba kiša, nagli pad temperature na 6 stepeni
- Subota: Oblačno, od jutarnjih 2 do najviše 5 stepeni tokom dana
- Nedelja: Hladno i oblačno, od minimalnih 1 do maksimalnih 4 stepena
Zlatibor
- Sreda: Pretežno oblačno i slaba kiša, ujutru -2, tokom dana do 8 stepeni
- Četvrtak: Malo i umereno oblačno, od 4 do 8 stepeni
- Petak: Zahlađenje sa slabim snegom, temperatura od 0 do 2 stepena
- Subota: Prava zima, padaće slab sneg, temperatura od -2 do 1 stepen
- Nedelja: Ostaje hladno i oblačno, od -3 do 0 stepeni
Kurir Web/ Blic