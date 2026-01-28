Slušaj vest

Srbija se nalazi pred periodom dinamičnih atmosferskih promena. Dok će sutrašnji dan obeležiti olujni udari vetra i prolazna kiša, kraj nedelje donosi promenu smera vetra i postepeni pad temperature. Ako ste planirali put u planinske predele, pripremite se za zimski scenario, dok će u gradovima kišobran biti obavezan rekvizit sve do početka februara.

Vremenska prognoza za Srbiju za sredu

U sredu ujutro ponegde će biti slabog mraza, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlјe magla ili niska oblačnost se mogu zadržati duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u vremenskoj prognozi.

Tokom dana se očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Vetar umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 5 stepeni na istoku i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije.

Žuti meteoalarm upozorava na jak olujni vetar u Banatu i Pomoravlju. Udari vetra biće jači od 60 km/h. Zbog ove potencijalno opasno pojave su moguće:

štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini

problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)

štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje manjih i tanjih grana)

problemi u građevinarstvu - naročito u radu sa kranovima

indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja, otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spašavanja)

Foto: RHMZ

RHMZ upozorava i na maglu koja će smanjivati horizontalnu vidljivost na manje od 200 metara.

Prvi stepen upozorenja na ovu pojavu znači da su mogući:

problemi u saobraćaju (moguća blokada saobraćaja)

komplikacije u već teškoj situaciji (delimična ili potpuna blokada akcija spašavanja)

nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate

pri niskim temperaturama objektivna opasnost od mržnjenja kapljica magle i zaleđivanja

Vremenska prognoza za Srbiju za četvrtak

U četvrtak će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i severu Srbije uz više oblačnosti sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Duvaće umeren i jak, u košavskom području i na planinama povremeno olujni južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura će biti od 0 do 7 stepeni, a najviša od 8 do 15 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za petak

U Srbiji će, kako je najavio RHMZ, u petak 30. februara biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 5 do 9 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju za vikend

U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, i to uglavnom na severu i zapadu. Vetar ponovo u pojačanju, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 4 stepeni, a najviša od 4 do 8 stepeni.

- Od nedelje prestanak padavina i razvedravanje, ali uz zahlađenje – zaključuju u RHMZ.

Foto: Jakov Milošević

Vremenska prognoza za Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Zlatibor za pet dana

Beograd:

​Sreda: Mogući su pljuskovi, najniža temperatura 4, najviša 13 stepeni

​Četvrtak: Slično vreme, umereno oblačno, najniža temperatura 7, najviša 13 stepeni

​Petak: Jače naoblačenje sa slabom kišom, najniža temperatura 4, najviša 7 stepeni

​Subota: Potpuno oblačno, najniža temperatura 2, najviša 5 stepeni

​Nedelja: Oblačno i hladno, od jutarnjih 1 do maksimalnih 4 stepena u toku dana

Novi Sad​

Sreda: Mogući su pljuskovi, najniža temperatura 1, tokom dana do 11 stepeni.

Četvrtak: I dalje umereno oblačno, od jutarnjih 4 do maksimalnih 11 stepeni

​Petak: Oblačno sa slabom kišom, najniža temperatura 3, najviša 7 stepeni

​Subota: Oblačno sa slabom kišom, od 2 stepena ujutru do 5 stepeni tokom dana

​Nedelja: Oblačno, najniža temperatura 1, najviša 4 stepena​

Niš

​Sreda: Sunčani intervali uz umerenu oblačnost, ujutru -1, u toku dana do 13 stepeni

​Četvrtak: Toplo za ovaj period, malo i umereno oblačno, od jutarnjih 5 do najviše 14 stepeni

​Petak: Slaba kiša, hladnije i oblačno, najniža temperatura 5, maksimalna 8 stepeni

​Subota: Oblačno, od jutarnjih 3 do maksimalnih dnevnih 6 stepeni

​Nedelja: Oblačno, minimalna 1, maksimalna 4 stepena

​Kragujevac

​Sreda: Mogući su pljuskovi, ujutru -1 stepen, tokom dana 11 stepeni

Četvrtak: Najtopliji dan, posle jutarnjih 6 stepeni biće do 15 stepeni uz malo oblaka

​Petak: Oblačno i slaba kiša, nagli pad temperature na 6 stepeni

​Subota: Oblačno, od jutarnjih 2 do najviše 5 stepeni tokom dana

​Nedelja: Hladno i oblačno, od minimalnih 1 do maksimalnih 4 stepena

Zlatibor

​Sreda: Pretežno oblačno i slaba kiša, ujutru -2, tokom dana do 8 stepeni

Četvrtak: Malo i umereno oblačno, od 4 do 8 stepeni

​Petak: Zahlađenje sa slabim snegom, temperatura od 0 do 2 stepena

​Subota: Prava zima, padaće slab sneg, temperatura od -2 do 1 stepen

​Nedelja: Ostaje hladno i oblačno, od -3 do 0 stepeni