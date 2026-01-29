Slušaj vest

Srbija se nalazi pred periodom dinamičnih atmosferskih promena. Dok će sutrašnji dan obeležiti olujni udari vetar, kraj nedelje donosi promenu smera vetra i postepeni pad temperature.

Ako ste planirali put u planinske predele, pripremite se za zimski scenario. Nedeljko Todorović, meterolog izneo je na Kurir televiziji detaljnu vremensku prognozu koja nas očekuje u narednom periodu.

Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

- Ciklon iz drugih delova sveta ne dopire kod nas. Znalo je ovih godina da padne najveći sneg početkom februara. Još danas i sutra će biti ovih 14,15 stepeni, a od petka će malo da zahladni. Tako da će najhladniji dani biti subota, nedelja, ponedeljak, a možda čak i utorak. Sa maksimalnim temperaturama od 3 do 7 stepeni - kaže Todorović i dodaje:

- Neće biti ovako toplo. Eventualno će na planinama da bude snega, a u jutarnjim i noćnim satima može da promakne i pojedina pahulja u Beogradu i to u onim višim predelima. Znači to je u noći petak na subotu, subota na nedelju. Ali to nije samo kod nas, prvog februara je i u Moskvi maksimalna temperatura - 3 stepena.

Početkom februara, najavljeno je zahlađenje sa kratkim susnežicama, nakon čega se temperatura povećava:

- Za sada nema ozbiljne zime. Kod nas će iz sredozemlja da dođe topao vazduh. Posle trećeg februara ide ponovo porast temperature, tako da će najverovatnije da vidimo vrednosti oko 10,15 stepeni u 5,6 dana. Posle toga sledi opet zahlađenje. Ali, ne bih smeo da tvrdim da li će biti snega.

Snežna apokalipa

Snažna zimska oluja pogodila je veliki deo Sjedinjenih Američkih Država, usmrtivši najmanje 17 ljudi, dok je stotine hiljada domaćinstava ostalo bez električne energije.

Smrtni slučajevi zabeleženi su u saveznim državama Njujork, Tenesi, Luizijana, Masačusets, Kanzas, Pensilvanija i Teksas. Vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi izuzetno opasni i apeluju na građane da ostanu kod kuće.

1/5 Vidi galeriju Sneg i zimska oluja u Vašingtonu, zgrada američkog Kongresa Foto: JIM LO SCALZO/EPA

- Zapadna obala Sjedinjenih Američkih država je specifična za velike hladnoće u ovom poeriodu. U entralnom delu je jaka kontinentalna klima. Mi imamo umerenu. Svake godine, tamo postoji velika zima, ove godine su bili česti prodori hladnog vazduha. Upravo iznad severa Kanade se javljaju cikloni. Oni su na udaru i leti, ali i zimi. Prodire stalno hladan vazduh - ispričao je Nedeljković.

Zbog oluje je otkazano više od 10.000 letova, a mnoge škole i putevi širom zemlje su zatvoreni. Karte snežnih padavina pokazuju da je tokom vikenda sneg zahvatio ogromna područja SAD.

