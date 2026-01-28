Slušaj vest

U Srbiji je obavljeno još šest transplantacija, zahvaljujući porodici koja je pristala da donira organe svog člana, koji je preminuo u UKC Niš. Oba bubrega transplantirana su u Nišu, jetra, srce i rožnjače u UKC Srbije u Beogradu. Rožnjače dobijaju tek rođeni blizanci u UKC Srbije.

UKC Niš Foto: Kurir/T.S.

- Zahvaljujući svesnosti, plemenitosti i nesebičnoj odluci porodice donora, koja je u najtežem momentu svog života odlučila da bol pretvori u nadu, pružena je šansa za novi život za šestoro pacijenata, jer su među primaocima i tek rođeni blizanci kojima će biti transplantirana rožnjača. Složen i izuzetno zahtevan proces eksplantacije i transplantacije organa uspešno je realizovan zahvaljujući zajedničkom radu transplantacionih timova UKC Niš i UKC Srbije - saopštio je UKC Niš i dodao da je tim iz Niša predvodio dr Goran Milošević, glavni koordinator za transplantaciju UKC Niš.

Dr Goran Milošević Foto: Boško Bunuševac

Transplantacija bubrega obavljena je u UKC na Klinici za kardiohirurgiju, kod pacijentkinje rodene 1992. i pacijenta rođenog 1975. dok su transplantacije srca, jetre i rožnjače obavljene u UKC Srbije.

- Uspešno je realizovan još jedan proces donacije i transplantacije organa koji je pokazao snagu zajedništva, stručnosti i humanosti zdravstvenog sistema Republike Srbije. Zahvalnost dugujemo svim članovima eksplantacionih i transplantacionih timova oba klinička centra, koji su tokom prethodnog dana i noći pokazali izuzetnu posvećenost, stručnost i profesionalizam. Posebna zahvalnost za svu stručnu podršku i glavnom koordinatoru za transplantaciju UKC Niš dr Goranu Miloševicu, kao i svim lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim zdravstvenim radnicima, bez čije nesebične pomoći i predanosti ovaj složen i plemenit proces ne bi mogao biti uspešno realizovan - naveo je UKC Niš.