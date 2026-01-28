Slušaj vest

Do skoro smo verovali da je moždani udar normalna pojava samo kod starijih ljudi. Međutim, statistika nas demantuje. Među pacijentima sa moždanim udarom sve je više onih sa 18 i 50 godina. Iako mladi pacijenti imaju mnogo veće šanse da prežive, ishod je sve češće tragičan, a posledice trajne.

Prof.dr Toplica Lepić, neurolog govorio je o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije":

Toplica Lepić Foto: Kurir Televizija

- Moždani udar je veoma česta bolest, to je treći uzrok smrti posle srčanih i malignih bolesti. Statistički, to jeste bolest koja se javlja češće kod starijih ljudi. Posledica jeste na krvnim sudovima, ali se bolest nažalost javlja i kod mladih. Faktori rizika kod mladih su drugačiji. Ima dosta mladih ljudi koji oboljevaju - tvrdi Lepić i objašnjava da li postoje simptomi za ovo oboljenje:

- Moždani udar je iznenadan događaj, on je uzrokovan izvesnim faktorima koji do toga dovode. Najvažnije je da se brzo reaguje. Najvažniji faktori rizika su povišen krvni pritisak, određena srčana oboljenja, kao što su poremećaji srčanog ritma, anomalije u srcu. Ređi je udar koji nastaje izlivanjem krvi u mozak, a češći, hemijski, nastaje usled zapušenja krvnih sudova.

Mladi ljudi i način života

Lepić tvrdi da su energetski napitci faktor rizika, te da sadrže duplo više kofeina od šoljice kafe, a taj stimulans utiče i na kardiovaskularni sistem:

Foto: Shutterstock

- Stimuliše rast krvog pritiska koji je jedan od najvažnijih faktora rizika za nastanak moždanog udara. Kod mladih ljudi su dosta značajna srčana oboljenja koja mogu biti i urođena, na primer, nepotpuna pregrada između pretkomora, koja predstavlja jedan od faktora rizika. Zatim imate sistemske zapaljinske bolesti, koje predstavljaju upale koje mogu biti uzrok moždanog udara. Zatim, kovid, virusno oboljenje gde su ljudi imali vaskularne, neurološke komplikacije. Tu spadaju i bakterijske infekcije - kaže Lepić i dodaje koje su bolesti kod mladih:

- Povišen krvni pritisak, šećerna bolest, poremećaji masnoće u krvi, holesterola i tako dalje koje su važni faktori rizika. Zatim, pušenje i upotreba alkohola.

Minus okidač za moždani i srčani udar

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić objašnjava da su infarkt srca i moždani udar teška i po život opasna stanja, koja su znatno češća tokom zimskih meseci.

- Niske temperature dovode do sužavanja krvnih sudova, rasta krvnog pritiska i pojačanog opterećenja srca i mozga, što kod osoba s već oštećenim krvnim sudovima može izazvati zapušenje krvotoka ili nagli prekid dotoka kiseonika. Uz hladnoću, pojačan fizički napor, naročito kod sredovečnih i hroničnih bolesnika, dodatno povećava rizik od teških i fatalnih posledica po srce i mozak - navela je ona za Kurir.

Mnogi ljudi imaju alergiju na hladnoću Foto: Shutterstock

Kod problema s koronarnim krvnim sudovima simptomi mogu varirati od blage nelagodnosti u grudima, kratkog daha i osećaja gušenja, do jakog, probadajućeg bola u grudima koji se širi ka ramenu, ruci i vratu, a može biti praćen vrtoglavicom i gubitkom svesti, posebno ukoliko dođe do infarkta.

- Kod moždanog udara javljaju se tipični neurološki simptomi poput utrnulosti ruku ili nogu, jake glavobolje, mučnine, povraćanja, vrtoglavice, poremećaja vida, a zatim i slabosti jedne strane tela i otežanog govora. Za mozak je presudan "zlatni sat", odnosno prvih sat vremena od pojave simptoma. Za srce su u pitanju minuti - naglasila je dr Šehić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs