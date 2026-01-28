Goran Karadžić reagovao je povodom neistina koje su se sinoć pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na tvrdnje da je Hram Svetog Save bio zatvoren za okupljene studente.

- Zna se da ovo mogu da rade samo sektaši i mrzitelji svega srpskog, kako SPC, tako i svih srpskih institucija, pa i patrijarha i predsednika... Al' na taj način nas sve jačaju, jer ne shvataju da napadom na sve njih i na sve srpsko, napadaju u stvari sve nas, a mi jesmo jedna velika - ogromna porodica i to srpska porodica - poručio je Karadžić, inače istaknuti član SNS.