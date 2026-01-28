Slušaj vest

Daleko od Srbije, u pustinji Atakama, naš humanitarac i sportista Marko Nikolić suočava se sa ekstremnim uslovima koji ostavljaju vidljive posledice. Njegova objava na Instagramu šokirala je pratioce - lice mu je potpuno crveno, koža izgorela i počinje da se ljušti, jasno pokazujući koliko je težak podvig koji je preuzeo, a sve zbog tri mala života!

Nikolić, poznat po svojim humanitarnim i ekstremnim sportskim podvizima, trenutno je na drugoj etapi svoje velike ekspedicije u okviru projekta "Srcem za tri života", kojim prikuplja sredstva za lečenje troje teško bolesne dece - Pavla, Ognjena i Vuka.

Nikolić trči u Atakami u okviru projekta "Srcem za tri života" Foto: Instagram Printscreen/Marko Nikolic

Na Instagramu je podelio fotografiju na kojoj se vidi koliko ga je sunce nemilosrdno opečilo. Uprkos spaljenom licu i ljuštenju kože, Nikolić ističe da ga misao o deci zbog kojih je krenuo održava snažnim i daje mu snagu da istraje u ovom izazovu.

"Nije me sramota da pokažem svoje lice. Ovo je cena puta kojim idem. Od -20 do +30. Od leda do vatre. Akonkagva me je lomila hladnoćom, visinom i manjkom vazduha. Pustinja me peče, suši i jede iznutra. Prošao sam kroz pakao - i još uvek prolazim. Ali ako ovo lice skrene pažnju, ako ova bol znači da neko dete dobije šansu za život, onda vredi svaki ožiljak. I nije kraj. Čeka me Sibir. Čeka me vuča auta. Jer granice ne postoje tamo gde postoji razlog. Ovo nije ludost. Ovo je borba. I neću stati", napisao je Marko na društvenim mrežama:

- Moja jedina želja je da šaljete poruke za naša tri mala heroja: Za Ognjena Vučića 407 na 3800. Za Pavla Stojanovića 338 na 3800. Za Vuka Jelenkovića 406 na 3800 - poručio je humanitarac.

Pustinja Atakama, jedna od najsuvljih i najsunčanijih na svetu, poznata je po nemilosrdnim temperaturama i skoro potpunom nedostatku hlada. Čak i najspremniji avanturisti moraju da se suoče sa ozbiljnim rizikom od sunčanih opeklina i iscrpljenosti, što dodatno pokazuje koliko je Nikolić posvećen svojoj misiji.

Marko se bori za živote Pavla, Ognjena i Vuka. Foto: Privatna arhiva

Njegova ekspedicija uključuje i druge ekstremne izazove, poput dugih pretrčanih kilometara i vučenja automobila, sve u cilju prikupljanja pomoći i podizanja svesti o problemima dece koja trebaju hitnu medicinsku podršku.