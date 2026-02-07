Slušaj vest

Smrt voljene osobe je uvek šok. I u tom trenutku, kada je duša ranjena i povređena, čovek postaje veoma podložan svakovrsnim savetima. Komšije, dalji rođaci i poznanici počinju da šire priče o zastrašujućim stvarima. Od onih da krevet na kojem je umro treba spaliti, do toga da se stvari ne smeju dirati 40 dana, ili da se ogledala prekriju kako se duša ne bi zaglavila.

Ljudi u panici počinju da se plaše sopstvenog doma. Misle da je smrt neka vrsta fizičke nečistoće ili zračenja koje se taloži na zidovima i predmetima.

Otac Nikola sa kanala "Svetosavski put", objasnio je da li se radi o mitovima ili stvarnim običajima.

Foto: Youtube printscreen/Svetosavski put

Mit o „mrtvoj energiji“ i krevetu

U narodu postoji pagansko verovanje da krevet na kom je pokojnik umro nosi „mrtvu energiju“ i da će se onaj ko legne na njega razboleti ili umreti.

- Apostol Pavle piše: u pravoslavlju ne postoji pojam loše energije u stvarima. Materija je neutralna. Zlo živi samo u grešnoj volji duhova i ljudi. Štaviše, setimo se iskustva Crkve. Mi poštujemo mošti svetitelja. Celivamo ih. Nosimo odeću osvećenu na moštima. Da smrt tela sama po sebi oskrnavljuje materiju, tada mošti ne bi činile čuda. Zato, ako je vaša voljena osoba bila bolesna i umrla na svom krevetu, taj krevet nije proklet. Možda se baš na njemu molila, stradala, čistila svoju dušu pred susret s Bogom. To je mesto njenog poslednjeg uzlaska - kaže otac.

Zaključak je jednostavan: nameštaj se izbacuje samo iz higijenskih razloga, ako je fizički uništen. Ako nije, poprskajte ga osvećenom vodom i spavajte mirno.

Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

Opasni predmeti

Postoje određene stvari na koje treba obratiti pažnju. Reč je o predmetima korišćenim prilikom kupanja i oblačenja tela: užad kojima su vezivane ruke i noge. Postoji strašno sujeverje da ta užad donose sreću ili da se koriste za bacanje čini. Vračare i oni koji se bave magijom često ih traže.

- Da ovi predmeti ne bi postali oruđe greha i sablazni za slabe ljude, ne treba ih čuvati u kući. Najbolje ih je spaliti ili zakopati u zemlju na mestu gde se ne gazi, na primer, pod drvo u šumi ili u sam grob prilikom sahrane. Ne zato što su „strašni“, već da bi se izbeglo svetogrđe. Isto važi i za sapun, sunđere, češljeve i druge higijenske predmete kojima je telo umivano. Koristiti ih u domaćinstvu nije higijenski, a čuvati ih za uspomenu je besmisleno. Predajte ih ognju ili zemlji - istakao je sveštenik.

Odeća upokojenog i mit o 40 dana

Veoma je žilav mit da se do 40 dana odeća ne sme deliti jer će se pokojnik „uvrediti“ ili jer on „još uvek hoda ovde“. Crkva kaže upravo suprotno: odeća se može i treba podeliti, i to što pre, to bolje:

- Sećamo se Jevanđelja po Mateju (25. glava), gde Gospod govori o Strašnom sudu. Odeća koja samo visi u ormanu jeste mrtav teret. Odeća koja se da onome kome je potrebna - postaje milostinja. Tokom četrdeset dana duša prolazi kroz privremeno ispitivanje. Tada joj je naša pomoć potrebnija nego ikada. I kada siromah obuče kaput vašeg pokojnog oca i kaže: „Gospode, pomiluj slugu Tvoga Jovana, hvala mu za ovu toplotu“ - ta molitva istog trena stiže do nebesa - rekao je sveštenik i dodao:

- U Delima apostolskim (9, 36–39) govori se o pravednoj Taviti. Kada je umrla, udovice su u suzama pokazivale apostolu Petru haljine koje je Tavita šila dok je bila živa. Ti predmeti su svedočili o njenoj ljubavi.

Foto: Kurir TV

Ikona u sanduku

Često pitaju: stavili smo ikonu u sanduk, da li ona treba da ostane s telom ili da se iznese? Običaji se razlikuju, ali crkveni stav je sledeći: ikona je lik Božiji. Njeno mesto je u molitvenom uglu, a ne u zemlji. Najčešće se pre zatvaranja sanduka ikona iznosi.

- Ne bojte se. Ne nosite je u crkvu „na čišćenje“. Ne spaljujte je. Odnesite je kući. Stavite je na ikonostas. Ona postaje vaša porodična svetinja. Moleći se pred njom, osećaćete posebnu duhovnu vezu sa upokojenim.

Duhovno smeće

- Čašicu rakije ili vode i hleb pored fotografije, odmah uklonite. To je paganski običaj bez korena u hrišćanstvu. Duša je bestelesna - ona ne pije rakiju i ne jede hleb. Zamenite to kandilom. Svetlost kandila je simbol molitve. Prekrivena ogledala - sujeverje da se duša može uplašiti svog odraza ili zaglaviti u ogledalu je okultna besmislica. Duša vidi duhovnim vidom. Crne krpe po kući šire tugu i depresiju. Skinite ih. Grančice i cveće razbacano kod praga „da bi se pokazao put“ to je paganstvo - zaključuje sveštenik.

Kurir.rs