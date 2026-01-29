Slušaj vest

Zlatibor je i ove zime potvrdio status najtraženije planinske destinacije u Srbiji. Tokom novogodišnjih i božićnih praznika ova planina beleži rekordan broj gostiju, pune smeštajne kapacitete i kilometarske kolone na prilazima turističkom centru.

Tokom zimskih praznika Zlatibor se tradicionalno pretvara u najživahnije turističko središte u zemlji. Hoteli, apartmani i privatni smeštaj popunjeni su gotovo do poslednjeg kreveta, dok se u centru planine traži mesto više u restoranima, kafićima i na šetalištima. Pored domaćih gostiju, značajan je i broj turista iz regiona, koji upravo praznični period koriste za boravak na ovoj popularnoj planini.

Cene smeštaja

Što se tiče cene smeštaja u apartmanima one se kreću od 40 evra po noći za dve osobe, dok oni luksuzniji objekti "stoje" od 60 do čak 120 evra. U špicu sezone ili praznika poput nadolazećeg Sretenja, državnog praznika koji obeležavamo 15. i 16. februara, a neradni dan je i 17, cene neretko umeju da budu i više.

Najveće gužve na Zlatiboru tokom sezone i za vreme praznika Foto: RINA

U restoranima obrok može da se nađe od 900 dinara, dok kafa iznosi od 200 do 350. Što se tiče dezerta u zavisnosti od kolača može se u restoranskim jelovnicima naći od 400 dinara.

Na zlatiborskoj pijaci tradicionalni proizvodi uvek drže visoku tražnju. Domaća slanina košta od 1.800 dinara po kilogramu, pečenica od 2.000, dok se kajmak kreće oko 1.800 dinara. Mala tegla slatka je 600 dinara, a litar domaće rakije 1.200 dinara.