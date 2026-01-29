10 ćevapa hiljadarka, "Karađorđeva" 750, a tek domaća rakija: Detaljni cenovnik ića, pića i smeštaja na Zlatiboru, evo šta je najjeftinije
Zlatibor je i ove zime potvrdio status najtraženije planinske destinacije u Srbiji. Tokom novogodišnjih i božićnih praznika ova planina beleži rekordan broj gostiju, pune smeštajne kapacitete i kilometarske kolone na prilazima turističkom centru.
Tokom zimskih praznika Zlatibor se tradicionalno pretvara u najživahnije turističko središte u zemlji. Hoteli, apartmani i privatni smeštaj popunjeni su gotovo do poslednjeg kreveta, dok se u centru planine traži mesto više u restoranima, kafićima i na šetalištima. Pored domaćih gostiju, značajan je i broj turista iz regiona, koji upravo praznični period koriste za boravak na ovoj popularnoj planini.
Cene smeštaja
Što se tiče cene smeštaja u apartmanima one se kreću od 40 evra po noći za dve osobe, dok oni luksuzniji objekti "stoje" od 60 do čak 120 evra. U špicu sezone ili praznika poput nadolazećeg Sretenja, državnog praznika koji obeležavamo 15. i 16. februara, a neradni dan je i 17, cene neretko umeju da budu i više.
U restoranima obrok može da se nađe od 900 dinara, dok kafa iznosi od 200 do 350. Što se tiče dezerta u zavisnosti od kolača može se u restoranskim jelovnicima naći od 400 dinara.
Na zlatiborskoj pijaci tradicionalni proizvodi uvek drže visoku tražnju. Domaća slanina košta od 1.800 dinara po kilogramu, pečenica od 2.000, dok se kajmak kreće oko 1.800 dinara. Mala tegla slatka je 600 dinara, a litar domaće rakije 1.200 dinara.
Najniže cene ića i pića na Zlatiboru
- pljeskavica od 400
- pileći file 500
- dimljeni batak i vešalica po 600
- ćevapi 200 grama 500
- 10 ćevapa u somunu 300 grama 1.000
- pljeskavica sa kajmakom 750
- 5 ćevapa sa kajmakom 700
- dimljene kobasice 600
- zlatiborski dimnjak 450
- pica od 470
- parče pice 300
- palačinka krem plazma 360
- sendvič od 330
- palačinka od pola metra krem plazma 400
- Karađorđeva šnicla 750
- kukuruz 250
- komplet lepinja 550
- komplet lepinja sa pršutom 650
- krofnice od 350
- kuvano vino 250
- na pijaci domaća slanina 1.800
- pečenica 2.000
- kajmak 1.800
- mala tegla slatka 600
- litar rakije 1.200