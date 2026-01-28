Slušaj vest

Austrija je jedna od onih destinacija koje su odličan izbor za zimsko putovanje bilo da idete na vikend ili želite da sebi priuštite duži odmor koji će biti sadržajan i zanimljiv bez mnogo planiranja. Blizu je, sadržaja ima na pretek, a gradovi su takvi da vam je lepo i kad šetate, i kad se sklonite unutra u muzeje, palate ili kafiće. Kraj januara i početak februara je svakako jedan od najboljih perioda za posetu: zima je i dalje tu, ali se ritam u gradovima obično smiri u odnosu na praznične dane, pa lakše uhvatite svoj tempo.

Zašto autobusom, posebno zimi Zimi najviše umara logistika, ne putovanje samo po sebi. Kad idete kolima, stalno ste u režimu “da li stižemo, gde parkiramo, koliko će nas izaći putarine i gorivo, da li ćemo moći da se provučemo kroz centar”. A kad stignete, kola vam realno više nisu potrebna, jer se ovakvi gradovi najlepše obilaze peške i javnim prevozom. Autobus tu ima jednu veliku prednost: put se praktično pretvara u odmor. Uđete, sednete, isplanirate šta biste želeli da obiđete, pročitate knjigu ili odspavate, a u grad stižete daleko odmorniji nego kada sve vreme držite fokus na vožnji.

Druga stvar je praktična: autobuska karta je daleko jeftinija od svih troškova koje podrazumevaju kola ili avionski prevoz. Takođe, nema potrebe da dolazite satima ranije kao na aerodrom, nema čekiranja, stajanja u redovima i gomile dodatnih koraka, već put izgleda baš onako kako ga većina ljudi zamišlja kada kaže “idemo na par dana u neki grad”.

Polasci su sa Beogradske autobuske stanice u Bloku 42. Dovoljno je da dođete malo ranije i da u toplom i udobnom ambijentu, uz šoljicu kafe ili čaja, na miru sačekate polazak. Stanica je moderna, sa lepo sređenim čekaonicama i besplatnim Wi-Fi-jem, a tu su i kartomati i opcija da sve završite online, bez stajanja u redovima. Peroni su odlično organizovani i jasno označeni, pa se ukrcavanje odvija brzo i bez nervoze. U blizini se nalazi parking za putnike, što je dodatna olakšica ako vas neko dovozi. Takođe, stanica je odlično povezana gradskim prevozom sa svim delovima grada. Karte se kupuju na šalterima u glavnoj staničnoj zgradi, u poslovnici u ulici Maršala Birjuzova 2–4, ili online preko sajta bas.rs, pa sami birate šta vam je najpraktičnije. U nastavku su naši predlozi za zimsko putovanje u Austriju.

Beč: “klasičan” zimski city break Beč je jedan od najlepših evropskih gradova bez obzira u koje vreme ga obilazite. Ipak, zimi ima posebnu energiju. Savršeno je organizovan, prevoz je precizan i uprkos mnoštvu sadržaja i veličini, važi za jedan od "najlakših" gradova za obilazak. Na primer, ujutru možete da prošetate kroz centar, pa se potom sklonite u neki muzej ili palatu, a dan završite u nekoj poznatoj kafani ili na koncertu. Grad ima svoj karakterističan ritam: obilasci, šetnje, kratke pauze, topla čokolada, kobasice, vino, Saher torta... Ako želite baš “zimski” trenutak koji se pamti, onda je preporuka klizanje na Rathausplatzu. Wiener Eistraum (Vienna Ice World) radi od 22. januara do 8. marta, pa je ovo odličan period za takve aktivnosti. Preporuka je i da jedan deo vremena posvetite Schönbrunnu ili Belvedereu, kao i MuseumsQuartieru, nakon čega možete da se vratite u centar, u šetnju oko Stephansdoma i Ringa. Za šta god da se odlučite, jedno je sigurno: uz minimalan plan i bez mnogo napora u Beču je moguće provesti nezaboravne trenutke. Polasci za Beč sa BAS-a su svakog dana, što je praktično jer put možete da uklopite tačno u termin koji vam odgovara.

Salzburg: Mocartov grad

Salzburg je idealan kad želite austrijsku atmosferu u kompaktnijem izdanju. Staro gradsko jezgro je pitomo, ulice su pregledne, sve je na dohvat ruke, a grad vas stalno vuče da malo usporite. Zimi to posebno prija, jer možete da planirate dan bez “maratona”: šetnja, kratka pauza unutra, pa opet napolje. Krajem januara i početkom februara u Salzburgu se tradicionalno dešava Mozartwoche, odnosno nedelja posvećena Mocartu. To je dobra prilika da grad doživite u znaku slavnog kompozitora, kroz koncerte i bogat program koji grad organizuje. Za klasičan obilazak, dovoljno je da krenete kroz stari grad i Getreidegasse, da prošetate do dvorca Mirabell, a onda da se popnete do Festung Hohensalzburg, jer pogled odatle najlepše “objasni” Salzburg u jednoj slici. Tu se obično najbolje vidi zašto je baš ovaj grad odličan izbor i kada nemate nikakav poseban plan osim da malo prošetate i udahnete vazduh. Za Salzburg su polasci sa BAS-a četvrtkom i nedeljom, pa je lako složiti vikend varijantu ili produžiti boravak ako uhvatite dobru kombinaciju dana.

Grac: lagani zimski tempo Grac je odličan izbor ako želite grad koji nije prvi izbor među turistima, ali je i te kako vredan posete. Brzo kupi sjajnom arhitekturom i detaljima, ima univerzitetsku energiju, mnogo lepih mesta za šetnju i dovoljno je miran da se stvarno odmorite.

Istorijski centar Graca je na UNESCO listi, i divno oslikava kako se grad održao kroz vreme. Preporuka za prvi obilazak je da jednostavno krenete kroz centar, pa se postepeno penjete ka Schlossbergu. Tamo vas čeka jedan od najlepših pogleda na grad, kao i simbol Graca, Uhrturm. I ovde je moguće iskusiti zimsku čaroliju kroz klizanje. U ovom periodu je još uvek aktuelan Grazer Winterwelt koji se nalazi odmah ispod Schlossberga, pa lepo legne u isti dan sa šetnjom. Polasci za Grac sa BAS-a su četvrtkom i nedeljom, što je odličan tajming za produženo vikend putovanje.

Inzbruk: Alpi nadohvat ruke Inzbruk je najbolji za nešto aktivniji odmor, odnosno kombinaciju city break-a i doživljaja Alpa "iz prvog reda".

Jedna od nezaobilaznih stvari u Inzbruku je Nordkette, odnosno “Top of Innsbruck”, do koga se stiže brzo i bez komplikovanih transfera što je idealno i za one koji ne skijaju, ali žele da osete planinu. Druga lokacija koja pruža odličan pogled je Bergisel skakaonica koja lepo prikazuje sportsku istoriju grada. Preporuka je da krenete iz starog dela i Golden Roof-a, a onda da nastavite dan prema tome kako se osećate. Nekad je to samo šetnja i dobra hrana, a nekad je izlet na planinu. Inzbruk je dobar baš zato što vas ne tera ni na šta, nego vam nudi opcije. Za Inzbruk su polasci sa BAS-a utorkom, četvrtkom i subotom.

Bilo koji grad sa liste da izaberete, nećete pogrešiti. Svaki od njih može da bude odličan izbor za 3 ili 4 dana, bez jurnjave i bez pretrpavanja. Najjednostavnije pravilo je da za svaki dan odaberete jednu glavnu stvar, a ostatak ostavite fleksibilnim. U Beču to može da bude klizanje na Rathausplatzu ili jedna velika palata ili muzej. U Salzburgu tvrđava i šetnja kroz stari grad. U Gracu Schlossberg i UNESCO jezgro. U Inzbruku Nordkette i panorama kao glavna tačka dana. Sve ostalo se prirodno složi usput, jer ovi gradovi imaju dovoljno sadržaja da dan popunite bez preteranog planiranja.