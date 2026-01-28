Slušaj vest

Prema izveštaju koji je Sektor za inspekcijske poslove pri Ministarstvu zdravlja podneo o lečenju sada pokojne Milene Kitanović iz Prokuplja, koja je preminula 11. januara u 23.59 u niškom UKC nakon što je u tu ustanovu transportovana iz Zdravstvenog centra Prokuplje, bilo je propusta u Zdravstvenom centru Prokuplje, dok ih u UKC Niš nije bilo.

Kako je navela tročlana stručna komisija samog ZC Prokuplje prilikom pružanja zdravstvene zaštite pokojnoj Mileni Kitanović, bilo je potrebno da se sprovede tražena dijagnostika 9. januara kada se Kitanović javila na Odeljenje urgentne medicine sa tegobama - eho abdomena i pregled ginekologa, koji je tražio dežiurni hirurg Bratislav Knežević, kao i da se pacijentkinja hospitalizuje.

Foto: Privatna arhiva

- Na izveštaju dežurnog lekara Odeljenja urgentne medicine nije evidentiran nalaz krvne slike i biohemije iako je stigao u 17.58 gde su zapaljenski faktori izrazito povišeni, a pacijentkinja je poslata kući u 18.47 minuta - piše u izveštaju koji je sprovela stručna komisija u Zdravstvenom centru Prokuplje, a koji je deo izveštaja Ministarstva zdravlja.

Dalje piše da je u UKC Niš primljena već u uznapredovaloj životno ugrožavajućoj fazi bolesti sa razvijenim septičkim šokom i peritonitisom, što je značajno ograničilo terapijske mogućnosti i prognozu.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

- Potvrdile su se moje sumnje, a to je da nije sagledana kako je trebalo i da je bilo propusta lekara koji ju je primio na OUM. U Izveštaju se vidi da ništa nisam slagao i da je sve bilo kako sam ispričao. Neću odustati idem do kraja, niko me ne može slomiti - kazao nam je otac preminule Milene Miodrag Kitanović.

On je dodao da je ovaj izveštaj dostavljen i Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju i da oni postupaju.

Milena Kitanović je preminula za nepuna tri dana, kada se prvo u petak 9. januara javila sa bolovima u stomaku, povišenom temperaturom, povraćanjem i dijarejom prvo ujutro svom izabranom lekaru koji ju je uputio na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje gde je stigla oko 13 časova i tek nakon dva sata pregledana. Nešto pre 19 čaova je, pošto je primila infuziju, otpuštena kući, da bi sutradan odnosno 10. januara zbog tegoba koje su se u večernjim satima pojačale opet otišla na OUM oko ponoći. Bila je ista medicinska ekipa koja ju je prethodnog dana primila tokom dana, a u 3.10 minuta, ovoga puta su je prebacili na Odeljenje hirurgije, gde je sutradan u nedelju 11. januara na zahtev oca i sestre oko 16 časova prebačena u UKC Niš. Tamo je operisana, te tokom operacije su je dva puta reanimirali, da bi preminula u 23.59 minuta.

Foto: Privatna arhiva

Očajan otac se nakon sahrane malo pribrao i pozvao novinare, ali i svim nadležnim prijavio svoje sumnje.